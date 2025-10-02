Bombazo: Jeaustin Campos y Real España dejan en vergüenza al equipo que mejor hacía las cosas en Centroamérica

Jeaustin Campos dirigió al Real España, frente al Herediano, el pasado 30 de julio, por la primera fecha de la Copa Centroamericana, en el Estadio Nacional.

A pesar de estar sancionado con 11 partidos y tener que dirigir desde la gradería, el técnico costarricense Jeaustin Campos completó la faena de eliminar de la Copa Centroamericana al que muchos consideraban el mejor equipo del torneo de clubes de la región, en la edición 2025.

Como visitante, el Real España de Honduras venció 1-2 al Plaza Amador de Panamá y no solo le quitó el invicto en el certamen, sino que también lo dejó fuera de la Copa y, de momento, de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Después de perder 0-1 en el juego de ida en San Pedro Sula, “La Máquina” llegaba como víctima a Panamá, pero de la mano del estratega costarricense y su asistente, el argentino Hugo Viegas, logró lo que para muchos parecía imposible.

Los catrachos se adelantaron en el marcador con un gol de penal de Jhow Benavídez al minuto 44, que igualó la serie.

En la segunda parte, el Plaza Amador —que en la fase de grupos fue el mejor equipo al ganar sus cuatro partidos, incluyendo el 1-2 contra Alajuelense con el que le arrebató el invicto— se volcó al ataque en busca de la paridad.

El empate llegó al minuto 80, con un gran tanto de Ricardo Phillips desde fuera del área que emparejó la serie en el cierre del partido.

No obstante, en el epílogo, cuando la afición del Plaza Amador ya festejaba la clasificación, Bryan Moya apareció al minuto 90 y resolvió en el área rival para darle al España un triunfo dramático.

El Real España había llegado a semifinales de manera milagrosa, al golear en casa 4-0 al Sporting San Miguelito, sumar seis puntos y superar por diferencia de goles al Municipal de Guatemala, tras reponerse de la goleada 4-2 que le había propinado el Club Sport Herediano en la primera jornada del certamen del istmo.

De acuerdo con un comunicado de la Concacaf, Jeaustin Campos todavía deberá purgar 11 partidos de sanción, luego de que el miércoles 13 de agosto se le impusieran 10 encuentros por realizar gestos discriminatorios contra la afición rival.

Esta semana la Concacaf sumó dos compromisos más a su castigo, al comprobarse que utilizó un dispositivo electrónico para comunicarse con el banquillo mientras cumplía uno de los juegos de suspensión de su primera sanción. Esto ocurrió en el partido contra el Sporting San Miguelito, disputado el 28 de agosto.

Ahora, el Real España de Honduras disputará la semifinal ante el ganador de la serie entre el Sporting San Miguelito y el Xelajú de Guatemala, que jugarán el partido de vuelta este jueves 2 de octubre. En la ida, los chapines se impusieron 2-0 en casa.