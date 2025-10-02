Fútbol

Bombazo: Jeaustin Campos y Real España dejan en vergüenza al equipo que mejor hacía las cosas en Centroamérica

El Real España de Jeaustin Campos logró derrotar al verdugo de Alajuelense en primera fase

Por Juan Diego Villarreal
Concacaf, Copa Centroamericana, Herediano vs Real España, por el Grupo B
Jeaustin Campos dirigió al Real España, frente al Herediano, el pasado 30 de julio, por la primera fecha de la Copa Centroamericana, en el Estadio Nacional. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Jeaustin CamposReal EspañaPlaza AmadorCopa Centroamericana
Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

