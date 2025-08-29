Jafet Soto sin rodeos: explica las causas del fracaso del Herediano en la Copa Centroamericana

Jafet Soto aseguró que se pagó caro una mala preparación para el inicio del campeonato, donde todos tiene su cuota de responsabilidad.

El presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto Molina, salió a dar la cara tras finalizar el compromiso en el que el Club Sport Herediano igualó 4-4 con el Municipal de Guatemala y quedó eliminado de la Copa Centroamericana.

El Team, en las dos primeras ediciones del torneo de clubes del istmo, había avanzado hasta las semifinales. Incluso, en 16 partidos no conocía la derrota: quedó fuera de la final en el 2023 por la vía de los penales y en el 2024 por la regla del gol de visita.

No obstante, en el 2025 solo ganó el primer duelo ante Real España de Honduras (4-2), posteriormente cayó frente al Diriangén (4-2) y al Sporting San Miguelito (2-0), y finalmente empató 4-4 contra el Municipal de Guatemala.

Con ello, no solo quedó fuera del certamen, al ser el último de su grupo, sino también de la Liga de Campeones de la Concacaf 2026, donde en los dos torneos anteriores habían tenido un rendimiento aceptable.

¿Cómo toma la eliminación de la Copa Centroamericana? Copiado!

Es un golpe duro. Pero bueno, nosotros nos hemos levantado de este y de otros momentos más fuertes. Nos hubiese gustado seguir en la competencia, pero pagamos caro los errores de una mala preparación en la pretemporada, que no fue la correcta.

¿Qué les faltó para tener un mejor desempeño? Copiado!

Agosto iba a ser un mes donde el equipo estaría comprometido por la carga de partidos. Pero aquí todos somos responsables, sin personalizar en nadie, porque esto es de todos: desde la presidencia hasta el último miembro del club.

¿Qué esperaba del cuerpo técnico para agosto? Copiado!

Sabíamos que en agosto íbamos a jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles… por lo que la preparación debía hacerse en julio, para tener las “monedas guardadas para agosto”, donde nos esperaba una carga de trabajo muy fuerte, con partidos seguidos y de gran exigencia.

¿De quién es la culpa de esa mala planificación? Copiado!

Todos somos responsables. Ahora tendremos tiempo para trabajar, recuperar a los lesionados, que han sido bastantes, y enfocarnos en lo que viene. El próximo domingo recibimos a Liberia en casa. Ellos nos han complicado en el pasado, son los líderes y será una final para nosotros a las 6 p. m.

¿Qué siente que salió mal? Copiado!

Lo veo como una mala preparación, aunque la planificación fue la correcta. Después de quedar bicampeones el 28 de mayo, sabíamos que debíamos tener un periodo de vacaciones y luego cinco semanas de preparación para el arranque del Torneo Apertura, de manera responsable, para estar listos en agosto.

Según su criterio, ¿En qué se falló? Copiado!

El jugar domingo-miércoles-domingo no nos permitió trabajar la parte táctica, las transiciones rápidas, el trabajo en bloques, los movimientos ofensivos y otros conceptos que no se desarrollaron lo suficiente para llegar bien preparados a agosto. Todos somos responsables y no tenemos problema en asumirlo.

¿Qué se hablará con los jugadores tras la eliminación? Copiado!

Somos de exigir. Vamos a hablar con el grupo. Tenemos un gran equipo, pero hemos tenido muchos lesionados: los dos porteros (Dany Carvajal y Aarón Cruz), Fernán Faerron, Juan Luis Pérez, Keyner Brown, Yeltsin Tejeda, Eduardo Juárez, Allan Cruz… Otros se vienen recuperando, como Shane Johnson, quien jugó su primer partido ante el Municipal desde la final ante Alajuelense.

¿Cuáles otros factores incidieron en la debacle? Copiado!

Está el caso de (Anthony) Walker, quien regresó del préstamo, y agradezco su esfuerzo, al igual que (Yurguin) Román, quien jugó en un puesto que no es el suyo por las lesiones de sus compañeros, y el mismo Sergio Rodríguez, que actuó tras una situación familiar muy complicada. Esa es la realidad. No son excusas: damos la cara y aceptamos que es un fracaso. Nos afecta internacionalmente en lo deportivo.

¿En el aspecto económico consideran que la pérdida es muy grande? Copiado!

Realmente no es significativo. Por ejemplo, el premio se va en tiquetes de avión, hoteles, concentraciones y el alquiler del Estadio Nacional. La diferencia no la hace si uno jugara sin público. Todos los equipos de Costa Rica perdemos dinero; la diferencia la hacen las taquillas. Deportivamente, la eliminación es mala; económicamente, no sé qué tan bueno sea.

¿Cuánto afectan las eliminaciones del Saprissa y al Herediano en la Copa Centroamericana al fútbol nacional? Copiado!

No afectan en nada. No vamos a dejar de ser los mejores de Centroamérica porque Saprissa y Herediano quedaron fuera. Yo lo veo como un aprendizaje muy duro, un fracaso muy duro. Nosotros perdimos en Nicaragua, ¿y qué pasó?, ¿calificaron? ¿Cuántos jugadores del ámbito nacional integran la Selección? De los 26, veinte juegan en el extranjero, por lo que no tendremos problema en la eliminatoria.

¿Qué sigue para el Herediano? Copiado!

Así es el fútbol. Hemos hecho una gran historia con Fuerza Herediana. No somos de tirar balazos ni nada parecido. Tomamos las decisiones con la cabeza fría. Muchos, en el torneo anterior, daban por campeón a la Liga, y el Herediano terminó siendo bicampeón. Ahora debemos ir por el campeonato para estar el otro año en la Copa Centroamericana de nuevo.