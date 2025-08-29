Hernán Medford señala al responsable de la eliminación de Herediano

Hernán Medford, técnico del Club Sport Herediano, se mostró dolido por quedar fuera de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Esta vez, Hernán no se refirió a la falta de actitud de sus jugadores, como lo hizo en el partido pasado del campeonato nacional contra San Carlos.

Los florenses empataron 4-4 frente al Municipal de Guatemala y no solo se quedaron en la fase de grupos de la copa, sino que además fueron últimos en su grupo, que integraban San Miguelito de Panamá, Real España de Honduras, Municipal y Diriangén de Nicaragua.

- ¿Cómo evalúa la actitud del grupo y quién asume la responsabilidad por la eliminación?

- Asumo toda la responsabilidad, yo la asumo y así queda. Cuando uno asume la responsabilidad, no busca por otro lado; uno es tajante y directo, asume la responsabilidad. Yo me como la bronca, que toda la crítica venga sobre mí. Sé la capacidad que tengo y la que tienen los muchachos. Ahora es trabajar y corregir cosas para cambiar la situación, así que duele, pero hay que pasar la página si queremos la revancha a nivel nacional.

Hernán Medford, técncio de Herediano, aseguró que él se come la bronca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

- ¿Qué piensa de la cantidad de goles que reciben?

- Son detalles que se necesitan trabajar, es una falencia que se tiene desde un principio y hay que trabajar y corregir. No nos pueden hacer tantos goles. Son cosas que vienen de atrás; hacemos goles y nos hacen muchos, ese es un problema.

- ¿Qué decirle a la afición?

- ¿Qué se va a decir? Si uno pide disculpas y las cosas ya pasaron, es asumir una responsabilidad. Por no clasificar, tal vez una disculpa no alcance y tienen derecho a estar enojados.

- ¿Cómo piensa trabajar en lo anímico con sus jugadores?

- Esperamos que eso no afecte el ánimo y hay que hablarlo, porque los jugadores son seres humanos y pueden caer en una desconfianza de su calidad, y eso le pasa a cualquier ser humano.

- ¿Peca la defensa por las libertades en los goles?

- Si hablamos de la zona defensiva, todo el equipo debe ser defensivo; no es echarle la culpa a uno o dos, es general. No se vale solo decir defensa. Cuando se ataca, atacan todos, y al defender es igual, es cosa de todos. El equipo quedó eliminado y no es bonito, es asumir una responsabilidad. Esto no se acaba, queda la parte nacional y hay una revancha ahí.