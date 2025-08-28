EN VIVO

Herediano vs. Municipal: ¿Dónde y a qué hora ver el crucial duelo por la clasificación en Copa Centroamericana?

Herediano y Municipal definen su boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana

Por Juan Diego Villarreal
EscucharEscuchar

actualizaciones

El Club Sport Herediano y el Municipal de Guatemala se jugarán el pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana este jueves 28 de agosto en el Estadio Nacional, a partir de las 8:06 p. m.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Copa CentroamericanaAnthony WalkerKenderson NavarroHeredianoMunicipal
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Lo más leído