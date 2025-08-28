Herediano vs. Municipal: ¿Dónde y a qué hora ver el crucial duelo por la clasificación en Copa Centroamericana?

El Club Sport Herediano y el Municipal de Guatemala se jugarán el pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana este jueves 28 de agosto en el Estadio Nacional, a partir de las 8:06 p. m.

Será la última jornada del Grupo B, liderado actualmente por el Sporting San Miguelito con 7 puntos, ya clasificado a la siguiente fase, independientemente de los resultados de este jueves. En la pelea quedan tres equipos con opciones de obtener un boleto.

Se espera una jornada vibrante, donde tanto Herediano como Municipal dependen de sí mismos para avanzar en el certamen regional. Por su parte, el Real España necesita ganar en casa por más de tres goles al Sporting San Miguelito y esperar, además, un triunfo por la mínima del Team o bien un empate.

Los guardametas Anthony Walker, del Herediano y Kenderson Navarro, del Municipal, serán protagonistas en el juego de la Copa Centroamericana. (La Nación/La Nación)

¿Dónde ver el juego entre Herediano y Municipal? Copiado!

El partido se disputará este jueves 28 de agosto a las 8:06 p. m. en el Estadio Nacional y se transmitirá por la señal de ESPN y también a través de la aplicación Disney+.

Además, los partidos de la Copa Centroamericana se pueden escuchar en las emisoras nacionales Columbia (98.7 FM), Monumental (98.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM), que cuentan con los derechos de transmisión.

El duelo entre Real España y Sporting San Miguelito se jugará a la misma hora, 8:06 p. m., en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, y será transmitido únicamente por Disney+.

¿Qué necesita el Herediano para clasificar? Copiado!

El Team llega a la última fecha del torneo en la cuarta posición del Grupo B con 3 puntos, por debajo de Sporting San Miguelito (7), Municipal (5) y Diriangén (4), aunque los nicaragüenses ya no jugarán en esta jornada.

Para avanzar a los cuartos de final, los florenses deben derrotar al Municipal y esperar que el Real España, también con 3 puntos, no gane en casa al Sporting San Miguelito por una mayor diferencia de goles que la obtenida por los ticos.

El Municipal de Guatemala reconoció este miércoles la cancha del Estadio Nacional. Fotografía: Juan Diego Villarreal (La Nación/Fotografía: Juan Diego Villarreal)

Herediano suma 6 goles a favor y 8 en contra, con un -2 en la diferencia; mientras que los catrachos registran 4 a favor y 6 en contra, también con -2.

En este escenario, el equipo que logre anotar más goles tendrá más opciones de clasificar. Los florenses cuentan con ventaja en el duelo particular tras imponerse 4-2 en el Estadio Nacional. Si los rojiamarillos empatan o pierden, quedarán eliminados.

¿Dónde comprar los boletos para el partido? Copiado!

Fuerza Herediana anunció una promoción de 2x1 en los sectores abiertos al público del estadio. Las entradas están disponibles en las oficinas del club (costado sur del Estadio Eladio Rosabal Cordero), en las boleterías del Estadio Nacional desde las 2 p. m. y en specialticket.net.

Los precios son los siguientes:

• Sombra este: ₡5.000 (2x1)

• Platea este: ₡7.000 (2x1)

De acuerdo con la dirigencia, los socios podrán ingresar con su carné vigente en el sector de platea este. Además, la promoción 2x1 aplica para todos los boletos, incluidos los de niños.

Condiciones del tiempo Copiado!

Según el Instituto Meteorológico Nacional, durante la tarde y noche se prevé alta nubosidad, tormentas eléctricas y lluvias intermitentes.

¿Qué bajas tendrán ambos equipos? Copiado!

En el cuadro florense estarán ausentes los porteros Dany Carvajal y Aarón Cruz, así como los jugadores Getsel Montes, Juan Luis Pérez, Keyner Brown, Fernán Faerron, Yeltsin Tejeda, Eduardo Juárez y Allan Cruz. De ellos, únicamente Montes se pierde el partido por suspensión; el resto lo hará por lesión.

En el Municipal no estarán Nicolás Samayoa, Rudy Muñoz, Jonathan Franco y José Morales, convocados con la Selección de Guatemala; además de Eddy Hernández, por lesión, y Cristian Hernández y José Carlos Martínez, por suspensión.