Jafet Soto revela por qué se siente más seguro en el estadio Ricardo Saprissa que en el Morera Soto

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, reveló el motivo de su cercanía con el Deportivo Saprissa y la menor relación que mantiene con la dirigencia de la Liga Deportiva Alajuelense durante una entrevista en Teletica Radio.

Incluso aseguró que se siente más seguro asistiendo al estadio Ricardo Saprissa que al Alejandro Morera Soto. Además, manifestó que su relación con Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, y Joseph Joseph, jerarca de Alajuelense, es cordial, al punto de sentarse frente a ellos en las sesiones del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

“Con Saprissa nos hemos respetado mutuamente. Hasta la fecha, no nos hemos cobrado derechos de formación, ni de allá para acá ni de acá para allá. Uno podría decir: ‘Voy a hacer esto por Dax Palmer o esto’, pero sabemos que hay un pacto real entre nosotros, por lo que no se ha hecho”, explicó Soto.

El dirigente florense destacó que, en el pasado, tanto Saprissa como Herediano han tenido la oportunidad de cobrar derechos de formación por ciertos jugadores; sin embargo, nunca hubo conflictos legales ni fue necesario acudir a los tribunales de justicia.

En el caso del volante Gerson Torres, Soto aclaró que se llegó a un acuerdo de finiquito con el jugador, quien se marchó a Saprissa sin inconvenientes.

Por el contrario, con Alajuelense las relaciones han sido más tensas, debido a que en el pasado Soto logró llevarse a figuras manudas como Juan Pablo Vargas, José Guillermo Ortiz y Orlando Galo, entre otros, en situaciones que fueron más mediáticas.

A esto se suma el altercado ocurrido en la final del Torneo Apertura 2024, en diciembre pasado, cuando Herediano se coronó campeón en casa de Alajuelense, lo que generó disturbios y enfrentamientos entre jugadores. Como consecuencia, el estadio Morera Soto y los futbolistas involucrados recibieron sanciones y multas.

Jafet Soto y andanzas en los estadios

Otro aspecto que Soto toma en cuenta es la seguridad en los estadios Ricardo Saprissa y Alejandro Morera Soto.

“En el Saprissa me siento más cómodo y seguro en el sector donde nos ubican. El domingo la pasamos bien en ese aspecto. En el Alejandro Morera es más complicado porque hay mucha gente, y prefiero no ir para no causarle problemas a la Liga. Yo podría asistir con seis u ocho personas (guardaespaldas), pero prefiero evitarle ese problema a la Liga”, expresó Soto.

El dirigente rojiamarillo añadió que la misma empresa de seguridad privada que utiliza Herediano en sus partidos es la misma que trabaja con la Liga, lo que facilitaría el manejo de la seguridad en un partido. Sin embargo, por ahora, prefiere mantenerse a distancia para evitar conflictos.

“Hemos construido un sector especial en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, muy cerca del banquillo de visitantes, para que la dirigencia de Saprissa, Alajuelense y otros equipos puedan estar más cómodos y seguros, evitando incidentes con los aficionados. Son parte de las medidas que hemos implementado en los últimos meses”, concluyó Soto.