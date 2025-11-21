Jafet Soto le responde a Leonardo Vargas y saca pecho de su ayuda en Catar 2022

Jafet Soto brindó conferencia de prensa para referirse a lo que se ha dicho de él y la Selección de Costa Rica.

Jafet Soto, presidente del Herediano e integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), le mandó un mensaje a Leonardo Vargas, jerarca del Cartaginés y también compañero del Ejecutivo, quien aseguró que él le habla al oído a Osael Maroto, presidente de la Federación.

“Dicen que tenemos intervención en liga menor, pero muchas veces su equipo ni siquiera califica a liga menor o los minutos que hacen son prestados por Alajuelense (refiriéndose a Cartaginés). Creo que, si hablamos de injerencia, nadie debe evadir responsabilidades. Yo tengo mi responsabilidad, yo agarro el 20% de responsabilidad, pero que él agarre el 10 que le toca”, manifestó.

Soto sacó pecho sobre lo que hizo junto a Robert Garbanzo y Ángel Catalina en el proceso 2022.

“Para Catar 2022 puse mi granito de arena en la comisión técnica que dirigí. Pero ahora, tanta culpa tiene él (Leonardo Vargas) como todos los demás del Comité Ejecutivo. La responsabilidad es de todos, no solo de don Osael. Hay que asumir la responsabilidad que me toca y no evadirla”, acotó.

Jafet Soto insistió en que muchas veces se usa su nombre como gancho en entrevistas porque él “jala”.

“Yo vendo, yo vendo en muchos medios. Sé que hablar de Jafet vende”, finalizó.