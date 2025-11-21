Puro Deporte

‘Miguel Herrera continuó porque nunca hubo un candidato ni una propuesta’, afirma presidente de la Federación

Osael Maroto refutó versión del presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, quien afirmó que la salida de Miguel ‘Piojo’ Herrera estaba ‘cocinada’ en setiembre

Por Juan Diego Villarreal
21/11/2025. Conferencia de prensa con Josael Maroto. Proyecto Gol, Alajuela.
Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, este viernes en el Proyecto Gol para hablar del fracaso de la Selección. (Lilly Arce/Lilly Arce)







