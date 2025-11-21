‘Miguel Herrera continuó porque nunca hubo un candidato ni una propuesta’, afirma presidente de la Federación

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, este viernes en el Proyecto Gol para hablar del fracaso de la Selección.

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, convocó a una conferencia de prensa para explicar entretelones del fracaso de la Selección y salir al paso de las polémicas declaraciones de Leonardo Vargas, presidente del Club Sport Cartaginés y su compañero en el Comité Ejecutivo, sobre el eventual despido de Miguel ‘Piojo’ Herrera.

Vargas afirmó en una entrevista con Teletica Radio que luego del mal inicio de la eliminatoria mundialista, en setiembre, habían decidido relevarlo para el resto de la cuadrangular. Sin embargo, según su relato, a última hora el Comité Ejecutivo decidió mantener al mexicano en su puesto.

"El miércoles en la mañana, después del partido contra Haití, Miguel estaba fuera y después las cosas cambiaron. Tres o cuatro miembros del Ejecutivo estábamos de acuerdo en quitarlo y la pregunta era a quién poner en poco tiempo; yo di algunos nombres. Quedamos en reunirnos y le dije a Osael que la reunión fuera lo más pronto posible”, expresó Vargas.

Sin embargo, Osael Maroto ofreció este viernes una versión diferente sobre lo que ocurrió el pasado 15 de setiembre, cuando convocaron a Herrera a una reunión tras el pálido inicio (dos empates en partidos que se iban ganando).

“Miguel Herrera continuó porque nunca hubo un candidato ni hubo una propuesta”, afirmó Maroto en conferencia de prensa.

Según dijo, en la reunión escucharon el informe del entrenador pero no fueron más allá debido a que nunca se presentó una propuesta formal para reemplazarlo.

Maroto está recibiendo las consultas de la prensa desde las 8:30 a. m. en el Proyecto Gol, tras el descalabro de la Selección de Costa Rica.

Noticia en desarrollo