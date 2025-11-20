Leonardo Vargas lo destapa: Miguel ‘Piojo’ Herrera estaba despedido tras empatar con Haití pero lo sostuvieron

Apenas en el segundo juego de la eliminatoria, en el terrible empate como local 3-3 contra Haití, Miguel “Piojo” Herrera ya estaba fuera de la Selección de Costa Rica.

Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés e integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, reveló que, tras desperdiciar una ventaja de dos goles —la Tricolor ganaba 2-0 y al final sufrió para igualar 3-3—, Herrera iba a ser despedido.

¿Qué pasó, por qué no quitaron a Miguel del puesto como seleccionador? Es una pregunta que el propio Vargas no logró responder, porque no supo por qué lo dejaron.

“Fui con la Selección a Barbados y a Nicaragua. Antes del viaje a Nicaragua, cuestioné lo que había visto y sentía que la selección no se estaba comportando, y no meto a todos. Había un ambiente como de tranquilidad y era difícil enfrentar los partidos. Siempre dije que estábamos equivocados si se creía que la eliminatoria era fácil”, dijo Leonardo Vargas en Teletica Radio.

Costa Rica debutó frente a Nicaragua, ganaba 0-1 y en la cancha tenía un hombre más; al final, cedió el empate 1-1.

“Yo estaba molesto por lo que pasó en el partido contra Nicaragua, hablé con tres miembros del Comité Ejecutivo y no sentí lo mismo de parte de ellos. Más bien, hubo un reproche: me dijeron ‘esto está empezando, es solo el primer partido’”, recordó Vargas.

Luego vino el juego contra Haití en casa, con resultado de 3-3.

“El miércoles en la mañana, después del partido contra Haití, Miguel estaba fuera y después las cosas cambiaron. Tres o cuatro miembros del Ejecutivo estábamos de acuerdo en quitarlo y la pregunta era a quién poner en poco tiempo; yo di algunos nombres. Quedamos en reunirnos y le dije a Osael (Maroto) que la reunión fuera lo más pronto posible”, expresó Vargas.

A Miguel “Piojo” Herrera lo iban a despedir apenas en el segundo juego de la eliminatoria y más bien, le dieron permiso para que viajara a México. (JOHN DURAN/John Durán)

El dirigente agregó que llegaron a la cita y no hubo cuestionamientos de nada.

“Miguel Herrera presentó lo que había pasado, lo hizo como se presentó en muchas conferencias después de los partidos, como si las cosas estuvieran bien. Yo le dije a Miguel que cómo era posible que, ante Haití, hiciera cambios hasta después del minuto 80. Le expresé que eso pasó porque su elección de jugadores fue tan mala, que no tenía respuestas en la banca. En esa reunión no duramos ni una hora y se le dio el apoyo para que siguiera”, recordó Vargas.

Leonardo Vargas añadió que, tras la reunión, más bien, le dieron permiso a Miguel Herrera para que viajara a México.

“Yo hablé y nadie cuestionó la decisión de que continuara. Pensé que lo iban a quitar y no se dio. Hay gente con mucha fuerza en el Ejecutivo y muchas de las decisiones llegan tomadas, es mi apreciación”, señaló Leonardo Vargas.

Vargas ha sido de los pocos, si no el único, que llegó a cuestionar a Miguel Herrera al menos en sus convocatorias, porque no le agradó que no tomara en cuenta a futbolistas de Cartaginés.

Pero señalar algunas cosas parece que no gustó a lo interno de la Fedefútbol.

“Un día Gustavo Araya (secretario general de la Fedefútbol) me dijo que dejara de pelear, lo que me pareció una falta de respeto. Me lo dijo como bromeando, digamos que fue así. Me di la vuelta y le contesté: ‘usted no me quisiera ver peleando’. Me quedé pensando en lo que me dijo; seguro es algo que han comentado, usted no dice las cosas si no las ha pensado antes”, resaltó Vargas.

Leonardo Vargas, también arremetió contra Gustavo Araya. Secretario General de la Federación Costarricense de Fútbol. (Jose Cordero)

Leonardo Vargas reconoció que no estaba de acuerdo en algunas decisiones de Gustavo Araya.

“Opinaba más de lo que debe opinar, pero se le permite y lo hace”, dijo el dirigente brumoso.

Para Leonardo Vargas, en la Federación de Fútbol se habla poco de fútbol y, cuando se reunían, era para ver temas administrativos.