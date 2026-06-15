Irán vs. Nueva Zelanda: Hora y canal para ver a Tim Payne en el Mundial 2026

Irán y Nueva Zelanda cerrarán la jornada del lunes 15 de junio en el Mundial 2026.

A pocas horas del partido entre Irán y Nueva Zelanda en el Mundial 2026 hay una noticia que literalmente le da la vuelta al mundo más allá del fútbol, porque el domingo se dio a conocer que existe un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que pone “fin inmediatamente a la guerra”.

Irán y Nueva Zelanda debutan este lunes 15 de junio en un partido correspondiente al grupo G, que se efectuará en el Estadio de Los Ángeles.

El juego será a las 7 p. m. (hora de Costa Rica) y en territorio nacional solamente podrá verse a través de la pantalla de Fox+. También podrá escucharlo en Teletica Radio (91.5 FM).

Para los jugadores de Irán será un sueño hecho realidad, luego de la incertidumbre de si les darían visas o no y si estarían en la Copa del Mundo.

También será el estreno del jugador que se volvió famoso en los días previos al arranque del Mundial: Tim Payne.

Michelle Peters le ha explicado a Tim Payne cómo se vive el fútbol en Latinoamérica. La esposa del futbolista tiene sangre costarricense. (Instagram Michelle Peters/Instagram Michelle Peters)

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Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

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En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.