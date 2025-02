Inversionistas mexicanos pactaron dejarse el premio del Mundial para la ADG si la Selección de Costa Rica clasifica

La certificación de trato que firmó Jorge Arias, actual presidente de la Asociación Deportiva Guanacasteca, para crear una nueva sociedad anónima que administre el club, donde los accionistas mayoritarios serían los mexicanos Leonardo Cova y Jorge García Correa, tiene una cláusula que dejaría sin beneficio a la ADG si Costa Rica asiste al próximo Mundial.

En el punto 3 del documento se establece que, si la Selección Nacional clasifica a la cita del orbe que se celebrará en 2026, el 100% del premio que le corresponde a los clubes de la Primera División será totalmente para los inversionistas.

En dicho acuerdo se especifica que los ‘inversionistas’ son Leonardo Cova Escorsa y Jorge García Correa, quienes quedarían con el 55% de las acciones de la nueva sociedad anónima, en la que la ADG solo tendría un 35% y la sociedad DMV Events un 10%.

“Se establece como prioridad que el destino del primer premio obtenido de un eventual Mundial Masculino de selecciones mayores de la FIFA 2026 irá en un 100% para el grupo inversionista”, se lee.

Respecto al segundo premio (en caso de clasificar a otras rondas del Mundial), la documentación dicta que los ingresos serán distribuidos entre los accionistas de la nueva Sociedad Anónima Deportiva en proporción a su participación en el capital social.

Para tener una noción, en el caso del Mundial de Qatar 2022, una nota de Teletica.com informó que Unafut recibió $3.243.570 por la clasificación de Costa Rica. Este monto, según Vicky Ross, presidenta del ente para ese entonces, tuvo una retención de $900,000 para infraestructura y el restante se dividió entre los 12 equipos de la Primera División. De esta forma, cada institución recibió $195,297.

Otro punto es que, si la ADG logra meter algún jugador en la lista final del Mundial, un porcentaje del dinero, sin especificar, se utilizaría para amortizar el monto de inversión realizado por el grupo inversionista.

“El resto del monto por este concepto se distribuirá de igual forma de acuerdo al capital accionario, para cada accionista de la nueva Sociedad Anónima Deportiva”, se lee.

Este documento fue negado por Rónald Freer, representante de DMV Events, quien asegura que se dio una intención de negociación, pero esto no pasó de ahí.

Por su parte, Leonardo Cova manifestó que él no es inversionista de la ADG. “Yo soy empleado de Guanacasteca, nunca he dicho otra cosa. Yo no soy jefe, soy gerente general. Por encima de mí están don Jorge Arias y la junta directiva del equipo”, indicó.