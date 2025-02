“Tenemos que mantener la confidencialidad y el negocio cubierto y protegido”: Así coordinaron el silencio los dirigentes de ADG y Guápiles

Dos dirigentes involucrados en las investigaciones que está haciendo el Comité de Licencias de la Fedefútbol, por irregularidades en la administración de la ADG y Santos de Guápiles, fueron claros en audios de WhastApp en poder de La Nación de que no se podía filtrar la información al dominio público.

Uno de los que comentó con el círculo cercano a lo que sucedía en la ADG fue Leonardo Cova, el hoy gerente general de la institución.

“Mi llegada aquí a algunos no les pintó muy bien, pero no importa, esto se trata de un nuevo comienzo y a darle. En este momento el speech (discurso) que se manejó es que vengo de empleado, no de dueño... Y así seguimos ya para en diciembre que salga el bombazo así tal cual, porque tiene que salir. Se vienen decisiones fuertes. Ahora estoy en un predicamento, porque el equipo va tan bien (Guanacasteca) y los jugadores que tenemos que sacar van tan bien. Qué eso va a ser un desmadre”, pronunció el 18 de octubre.

Por su parte, Luis Diego Jiménez (fiscal de la sociedad Santos del Caribe que presuntamente asumió el club en noviembre) insistió con sus compañeros de la administración del club guapileño (en otro chat de WhatsApp) en la importancia de que no se sepa de los movimientos que estaban haciendo.

“Exactamente ya estamos advertidos, somos adultos, tenemos que mantener la confidencialidad porque hay que mantener el negocio cubierto y protegido. No nos interesa andar diciendo que somos los dueños (de Santos), en este momento no. Esto va a pasar más adelante cuando tengamos todos los documentos listos y estemos en el proceso con Federación... Mientras tanto no (...) porque es una bronca. No quiero que nadie llegue a llamarme, a darme una queja... No quiero que me llame Osael (Maroto, Presidente de la Fedefútbol), Sergio Hidalgo (presidente de la Liga de Ascenso). Ya estamos advertidos, nadie tiene por qué darse cuenta que traemos inversión y estamos pagando Hacienda. ¡Menos! el entrenador, los jugadores y administrativos”, solicitó en una comunicación del 29 de noviembre.