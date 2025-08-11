Hernán Medford se lleva una desagradable sorpresa en su despedida del Marquense de Guatemala

El técnico Hernán Medford había estado al frente del Herediano por última vez en el Torneo Apertura del 2022. Fotografía: Juan Diego Villarreal

El entrenador costarricense Hernán Medford Bryan se llevó una gran sorpresa en lo que sería su último partido con el Marquense de Guatemala, antes de trasladarse a Costa Rica para ser presentado por el Club Sport Herediano.

La junta directiva del club, encabezada por el presidente Werner Godínez, tomó la decisión de que Medford no esté en el banquillo este domingo 10 de agosto, cuando los Leones enfrenten al Cobán Imperial, en el estadio Marquesa de la Ensenada, a partir de las 7 p. m.

De acuerdo con el periodista Nixon Vásquez, conductor del programa Garra Felina en la Red Televisión, la dirigencia tomó la medida ante el disgusto de los aficionados, quienes manifestaron su malestar por la salida del entrenador costarricense, tanto en redes sociales como en la comunidad de San Marcos, sede del club.

Según el jerarca del Marquense, el partido ante el Cobán Imperial será de alto riesgo, por lo que prefieren evitar que los aficionados increpen a Medford por su decisión, así como a los jugadores, durante el cuarto compromiso de la Liga Profesional de Guatemala.

El presidente del equipo de San Marcos, Werner Godínez, había indicado el viernes que Medford quedaba fuera del plantel tras solicitar su salida, por lo que, luego de llegar a un acuerdo de finiquito, se oficializó la partida del “Pelícano”. El dirigente también afirmó que Medford se despediría ante el Cobán.

No obstante, este domingo, en la lista de los jugadores que afrontarán el partido ante el Cobán Imperial, se anunció la presencia de Horacio González como entrenador, en sustitución de Medford, quien no estará en el estadio.

De acuerdo con Nixon Vásquez, Medford tiene previsto viajar este lunes a Costa Rica a las 5 a. m., con el fin de incorporarse al Herediano, que el próximo sábado jugará en casa ante el Pérez Zeledón.