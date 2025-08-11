Fútbol

Herediano oficializa a Hernán Medford como su nuevo entrenador

El entrenador llegará por cuarta ocasión al Herediano, donde ya ganó dos títulos nacionales

Por Juan Diego Villarreal
Hernán Medford Entrenador del Herediano 11 de agosto del 2025 Cortesía: Herediano
Hernán Medford llego al país este lunes e inmediatamente se incorporó al Herediano Cortesía: Herediano (La Nación/Cortesía: Herediano)







Hernán MedfordHeredianoJafet Soto
