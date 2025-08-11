Herediano oficializa a Hernán Medford como su nuevo entrenador

Hernán Medford llego al país este lunes e inmediatamente se incorporó al Herediano Cortesía: Herediano

A las 12:30 p. m. de este lunes 11 de agosto, el Club Sport Herediano hizo oficial la llegada del entrenador Hernán Medford, un secreto a voces que se confirmó tras la salida de Pablo Salazar.

“El Club Sport Herediano informa la incorporación de Hernán Medford como nuevo director técnico de nuestro equipo.

Medford regresa a su casa, el Herediano, donde ya obtuvo dos títulos nacionales como entrenador (Verano 2016 y Verano 2017) y uno como asistente técnico en el año 2018.

Su vasta experiencia, profesionalismo y profundo conocimiento del fútbol nacional fueron factores determinantes para su regreso a El Team, así como el cariño y compromiso que siempre ha demostrado hacia nuestra institución”, se indicó en el comunicado de prensa.

En el boletín, el club rojiamarillo destacó su amplia trayectoria tanto como entrenador y jugador, así como su paso al frente de la Selección Nacional.