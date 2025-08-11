Hernán Medford llegó a Costa Rica y con un simple gesto muy personal confirmó la llegada al Herediano

Hernán Medford llegó a Costa Rica y lo primero que hizo fue ponerse la gorra del Herediano, bicampeón nacional. Captura de pantalla Facebook de TD+

El técnico Hernán Medford llegó a Costa Rica y, en medio de las declaraciones que dio a los medios de comunicación, en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría, un simple detalle confirmó su llegada al Club Sport Herediano.

Mientras respondía a las consultas de los periodistas, Hernán hizo una pausa para cambiarse la gorra negra que llevaba puesta y colocarse una del Club Sport Herediano, conmemorativa del título número 31 del Team.

LEA MÁS: Hernán Medford se lleva una desagradable sorpresa en su despedida del Marquense de Guatemala

“Me voy a poner esta (gorra), si no, el jefe se enoja”, confesó Medford, interrumpiendo a la prensa con una enorme sonrisa y ratificando así su llegada al bicampeón del fútbol costarricense.

Llegó Baborsh y se puso la gorra de la 31 ¡Ahora sí paparios! pic.twitter.com/KJcAjguHnL — TD Más (@tdmascrc) August 11, 2025

“Vengo con Raúl Ovares como mi asistente. Es claro que todo lo que gané en el Herediano se lo debo a un buen equipo de trabajo, incluyendo a Jafet (Soto). Siempre será importante a la hora de tomar decisiones”, explicó Medford.

El “Pelícano”, quien viajó ese lunes desde Guatemala tras desvincularse del club Marquense, asumirá el fin de semana la dirección técnica del cuadro florense, tras el despido de Pablo Salazar y el interinato de Jafet Soto, quien dirigió un único partido el domingo pasado, cuando derrotó 0-1 a Alajuelense por la tercera fecha del Torneo Apertura 2025.

LEA MÁS: Herediano oficializa a Hernán Medford como su nuevo entrenador

“Hay gente conocida en la planilla, pero también mucha renovación y jugadores que tuve en otros equipos. La idea es adaptarse rápidamente y buscar los resultados para mantener al equipo en las primeras posiciones. En Herediano hay una filosofía de cómo se juega, y es la que esperamos implementar”, dijo Medford.

Para el exmundialista de Italia 90 y Corea-Japón 2002, será su cuarto ciclo con el Team, donde ya ganó dos campeonatos, una Supercopa y dos subcampeonatos.

El estratega también habló de su relación con Jafet Soto, a quien conoce muy bien y de quien no tendría problema en recibir algún consejo para dirigir al plantel.

“No sé por qué se asustan por eso (recibir asesoramiento de Jafet Soto). Cuando él logró un campeonato, allí estuvimos ayudando también, al igual que él lo hizo en los campeonatos que gané con el equipo. Tengo 20 años de conocer a ese cabrón (Jafet Soto), somos muy directos. Es un trabajo en conjunto y sabemos lo que tenemos que hacer”, admitió Medford.