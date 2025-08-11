Fútbol

Hernán Medford llegó a Costa Rica y con un simple gesto muy personal confirmó la llegada al Herediano

El entrenador Hernán Medford aseguró que conoce el plantel y el estilo de juego del Herediano

Por Juan Diego Villarreal
Hernán Medford Herediano Torneo Apertura 2025 11 de agosto del 2025 Tomado de Facebook
Hernán Medford llegó a Costa Rica y lo primero que hizo fue ponerse la gorra del Herediano, bicampeón nacional. Captura de pantalla Facebook de TD+ (La Nación/Tomado de Facebook)







Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

