Hernán Medford cerca de concretar su primer refuerzo: un volante que pasó por América, Pumas y Cruz Azul

El mexicano Cristian Jiménez tiene 23 años y es volante de contención. Facebook Cruz Azul y Récord

Las lesiones que aquejan al Club Sport Herediano en el arranque del Torneo Apertura 2025 obligaron al equipo a realizar diferentes movimientos en el mercado internacional para reforzar el mediocampo.

Debido a la cirugía de Fernán Faerron en el dedo pequeño de su pie izquierdo y a los problemas musculares de Yeltsin Tejeda, el presidente Jafet Soto activó sus contactos en México para adquirir a un futbolista de proyección que pueda incorporarse al Team lo antes posible.

Incluso, el técnico del Herediano, Hernán Medford, ya está al tanto de la situación y conversó con Jafet Soto sobre la posible llegada del volante mexicano Cristian Jiménez.

LEA MÁS: Jafet Soto finiquita la venta de la última joya de la cantera del Herediano

“Hablé con Jafet de ese tema y hay muchas posibilidades de que el jugador pueda venir, eso lo tenemos muy claro. De mi parte, estoy satisfecho con lo que tenemos y, si viene este jugador, bienvenido sea. Ojalá que se pueda concretar”, comentó Medford en la conferencia de prensa de este viernes.

De acuerdo con el periodista Adrián Esparza, de TUDN, “La Máquina” está cerca de cerrar el préstamo del mediocampista mexicano de 23 años al Herediano. El Cruz Azul asumiría el salario del futbolista, quien se incorporaría al club en caso de llegar a un acuerdo en las próximas horas.

Cristian Jiménez se uniría al también azteca Brian Rubio y a los nacionales Joshua Navarro, Jurguens Montenegro, Walter Cortés y Bairon Murcia, quienes llegaron para esta temporada.

LEA MÁS: A Hernán Medford no le asusta la ‘temida guillotina’ que ronda en el Herediano

Jiménez llegó a la Sub-17 de “La Máquina” en 2019, después de pasar por las fuerzas básicas de América y Pumas. Su debut en Liga MX con los cementeros fue en septiembre de 2021.

Para el Apertura 2025, Cristian Jiménez fue registrado con el número 32 en el primer equipo dirigido por Nicolás Larcamón, pero aún no ha debutado en el torneo, según informó TUDN.