A Hernán Medford no le asusta la ‘temida guillotina’ que ronda en el Herediano

Hernán Medford dirigió el entrenamiento del Club Sport Herediano, este viernes en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

La inestabilidad en el banquillo del Club Sport Herediano no preocupa al técnico Hernán Medford Bryan, quien, por cuarta ocasión, llega a dirigir al Team.

En los últimos tres años, por el vestuario del conjunto florense han pasado seis entrenadores, sin contar al actual presidente y extécnico Jafet Soto, quien, en prácticamente todos los cambios, estuvo como interino u oficial e incluso alcanzó el histórico bicampeonato y con ello la estrella 31 para la institución.

En el 2023, estuvieron al frente del Team Geiner Segura y Jeaustin Campos, mientras que en el 2024 asumieron el mexicano Héctor Pity Altamirano y Wálter Paté Centeno. En el 2025, Alexander Vargas y Pablo Salazar fueron los antecesores de Hernán Medford.

Hernán Medford habla de su regreso al Herediano

No obstante, Medford —quien en el 2019 cedió su lugar a José Giacone, y en el 2017 y 2022 dejó su puesto tras perder las finales ante el Municipal Pérez Zeledón y el Deportivo Saprissa, respectivamente— se siente seguro y se plantea objetivos claros para los próximos meses, pues, “ya pasó por donde asustan”.

Hernán debutará este sábado 16 de agosto frente al Municipal Pérez Zeledón, a partir de las 8 p. m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, por la fecha cuatro del Torneo Apertura 2025.

Además, el cuadro florense buscará su clasificación a la segunda fase de la Copa Centroamericana, cuando el próximo jueves 21 de agosto visite al Sporting San Miguelito en el Estadio Universitario, a partir de las 6 p. m.

LEA MÁS: Hernán Medford dejó claro cuál es la razón por la que llegó al Herediano y nunca volvió a Saprissa

“Estoy sentado aquí por méritos; sino, no estaría aquí. Demostré que soy una persona de retos. Gané dos campeonatos y fui asistente en uno más. Mis estadísticas son muy buenas y por eso estamos de vuelta en lo que es mi casa”, comentó Medford este viernes 14 de agosto, en conferencia de prensa.

Solo hablar lo necesario

De acuerdo con el exmundialista en Italia 90 y Corea-Japón 2002, el Herediano es un equipo en el que ya trabajó y con el cual mantiene una buena relación con la dirigencia, por lo que está tranquilo y seguro del trabajo que puede desarrollar.

“Es un ambiente que conozco bien. Tengo una buena planilla. Hay algunos jugadores que estuvieron conmigo en mi última etapa y otros a los que dirigí en diferentes equipos. Veo un grupo comprometido y motivado, que viene de ganarle a Alajuelense, y es hora de arrancar para ir en busca de los primeros lugares”, explicó Medford.

Hernán aseguró que la renovación en la plantilla es lo ideal y que es importante para que los jóvenes vayan asumiendo un rol protagónico en el plantel.

LEA MÁS: El retorno de Hernán Medford al Herediano no es la única sorpresa que la dirigencia le tiene a su afición

Asimismo, reiteró que tiene claros los dos retos importantes del semestre, tema que conversó con Jafet Soto.

“Con Jafet hablamos lo necesario y dejamos las cosas claras. No soy de hablar con él todos los días. Los dos tenemos experiencia, sabemos lo que hay que hacer y, lo más importante, es que nos tenemos respeto y sabemos lo que queremos: lo mejor para el club”, enfatizó Medford.

De acuerdo con el timonel rojiamarillo, cuentan con un grupo bastante competitivo, aunque le preocupa la cantidad de lesionados que presenta el plantel.

“Contamos con una buena planilla, pero tenemos seis lesionados que, de momento, no estarán para los próximos partidos. Esta es nuestra realidad, y esperamos que los muchachos que están a disposición puedan cumplir con los objetivos”, resaltó Medford.