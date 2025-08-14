Hernán Medford dejó claro cuál es la razón por la que llegó al Herediano y nunca volvió a Saprissa

El entrenador Hernán Medford Bryan, en su primera conferencia de prensa como nuevo técnico del Club Sport Herediano, explicó las razones por las que siempre ha regresado al conjunto florense, incluso estando fuera del país.

Aunque Medford tiene un pasado exitoso con el Deportivo Saprissa —tanto como jugador como entrenador—, al darle dos campeonatos nacionales, un título de Concacaf y un tercer lugar en el Mundial de Clubes 2005, desde su salida en 2006 para asumir la Selección Nacional, su camino no volvió a cruzarse con el de los morados.

Por esa razón, el “Pelícano” aseguró que vestirse con los colores rojiamarillos es para él “volver a casa”.

“Me siento muy agradecido con el Herediano, que me ha traído a casa en dos oportunidades, a pesar de que estaba fuera del país. Les he tenido que decir a otros equipos que debía dejarlos porque regresaba a casa, y por eso estoy muy agradecido”, manifestó Medford en conferencia de prensa.

Este es su cuarto regreso a la institución florense, donde ha ganado dos títulos, una Supercopa y fue asistente de Jafet Soto cuando, en 2018, el hoy presidente obtuvo su primer cetro al mando del club.

“Volver a casa es lo más importante. Lo he hecho y estoy muy agradecido por la oportunidad, pero también he retribuido esa confianza con campeonatos históricos e invictos, y hemos mantenido una buena relación”, añadió.

La pregunta de por qué nunca ha retornado al Saprissa no tardó en llegar, y Hernán respondió de forma clara y contundente:

“Saprissa no me ha traído a casa, fue Herediano. Con Saprissa hubo unos rumores hace como tres meses, pero no se llegó nada. En los últimos 10 años, el que me ha traído ha sido Herediano, y esa es la realidad, así de sencillo. Por eso estoy agradecido con mi amigo Jafet, que me dio esa oportunidad.”

Hernán se alista para su debut con los rojiamarillos este sábado 16 de agosto, cuando el “Team” reciba al Pérez Zeledón, a partir de las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, donde buscará su primer triunfo en casa en la cuarta fecha del Torneo Apertura 2025.