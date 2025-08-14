Jafet Soto finiquita la venta de la última joya de la cantera del Herediano

Andy Rojas debutó con el primer equipo del Nueva York Red Bull, en la League Cup frente a los Bravos de Juárez. Fotografías: Nueva York Red Bull

El Club Sport Herediano volvió a mover el mercado internacional al finiquitar la venta de una de sus más preciadas joyas.

En una información divulgada en sus redes sociales, el conjunto rojiamarillo dio a conocer que se completó la transacción de uno de sus futbolistas de mayor proyección, quien se encontraba a préstamo.

Se trata del delantero Andy Rojas, quien a partir de este momento pasa a ser oficialmente ficha del New York Red Bulls, de la MLS.

Aunque no se reveló el monto de la compra, fuentes allegadas a la institución florense aseguran que ronda el millón de dólares. La extensión del contrato para el joven futbolista costarricense sería por tres años.

Desde su llegada al club, Andy estuvo participando en el New York Red Bulls II, filial del equipo norteamericano.

Sin embargo, su juego y calidad técnica convencieron al entrenador alemán Sandro Schwarz, quien incluso lo utilizó durante la Leagues Cup, en el partido ante Bravos de Juárez, con lo que prácticamente se selló la transacción.

Rojas también ha sido tomado en cuenta por el entrenador de la Selección Mayor, Miguel Herrera, para los compromisos de la Tricolor.