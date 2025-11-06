¿Hernán Medford al banquillo de Nicaragua? Esto dijo el entrenador costarricense sobre el tema

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Hernán Medford dirigió al Herediano en este torneo pero el Team decidió no seguir con el proyecto.

Hernán Medford es uno de los nombres que suenan para el banquillo de la Selección de Nicaragua, una vez que finalice el actual proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo 2026.El diario La Prensa de ese país lo ubicó, junto a Paulo César Wanchope, como uno de los principales candidatos para asumir el puesto.

Ante esto, Medford explicó a La Nación que siempre ha visto asistir a un Mundial como una meta profesional.

El timonel ya dirigió a dos selecciones del área, primero a Costa Rica y luego a Honduras, aunque al mando de ninguna de las dos pudo finalizar el proceso clasificatorio.

“Primeramente, lo que usted sabe es lo que yo sé. En realidad, los que andan buscando son los representantes, pero más allá de eso no hay nada de momento. Si suena el nombre es por algo; por lo menos analizan el currículum de uno, y hay capacidad para hacerle frente a un proyecto de ese tipo”, afirmó.

El estratega añadió que siempre ha considerado el Mundial como una oportunidad, aunque no se apresura por conseguirla, pues a sus 57 años cree que aún le queda mucha carrera como técnico.

“Un Mundial es una meta. Me queda un buen tiempo como entrenador; quiero lograr esa meta. Con lo que he hecho y con el tiempo que tengo en el banquillo, sé que tengo la capacidad para asumir ese reto”, puntualizó.

Sobre el fútbol nicaragüense, Medford reconoció su admiración por el desarrollo que ha mostrado en los últimos años.

“Desde hace años he dicho que vienen mejorando. Los he enfrentado con Saprissa en Concacaf y son un dolor de cabeza. Es un país que ha crecido futbolísticamente; no es fácil lograr cosas en un país que no es tan futbolero, pero ellos han ido avanzando”, destacó.

Hernán añadió que ha seguido de cerca a la Selección de Nicaragua en la presente eliminatoria, en la que los pinoleros alcanzaron la ronda final y comparten grupo con Costa Rica. Aunque prácticamente sin opciones de clasificar, asegura que el equipo dio pelea.

“Logró incomodar, es una selección que complicó y puede seguir complicando. Eso demuestra su crecimiento. Cuando uno llega a una Selección, lo ideal es iniciar de cero, porque eso da tiempo para coordinar todo el proceso. Sería bonito comenzar apenas termine el actual”, mencionó.

Actualmente, Medford conduce un programa de televisión en Canal Opa y realiza clínicas deportivas para ligas menores. El Pelícano apunta a Nicaragua y no esconde que el reto de dirigir a la selección del vecino país lo seduce.