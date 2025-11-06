Fútbol

¿Hernán Medford al banquillo de Nicaragua? Esto dijo el entrenador costarricense sobre el tema

Hernán Medford habló con ‘La Nación’ sobre una posible llegada al banco de la selección de Nicaragua

Por Esteban Valverde
Jornada 4 de Liga Promerica partido Club Sport Herediano vs. Municipal Pérez Zeledón Pérez Zeledón, debut de Hernán Medford
Hernán Medford dirigió al Herediano en este torneo pero el Team decidió no seguir con el proyecto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







