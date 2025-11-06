Hernán Medford y Paulo César Wanchope están en la mira de una selección de Centroamérica

Los nombres de los costarricenses Paulo César Wanchope y Hernán Medford, están sobre la mesa de la dirigencia de una selección de Centroamérica, para hacerse cargo del equipo.

El plantel cuenta con técnico en este momento y disputa la eliminatoria al Mundial de Norteamérica 2026, pero todo indica que habrá un cambio de timón, por lo que al parecer Wanchope y Medford son candidatos para asumir el puesto.

Nicaragua es el país que tiene a los nacionales en la mira, según información del Diario La Prensa de este país, que reveló que aparte de los ticos, en el vecino país, también analizan el nombre de Ramón “Primitivo” Maradiaga, estratega hondureño.

“Una fuente le informó a LA PRENSA que tres directores técnicos que tuvieron una carrera destacada en el istmo como jugadores y fueron referentes para las selecciones nacionales que integraron, enviaron su currículum a la Fenifut para postularse como candidatos de la eventual vacante como estratega de la Selección Nacional”, destacó La Prensa y luego reveló el nombre de Paulo César, Hernán Medford y Ramón Maradiaga.

“Paulo César Wanchope, Hernán Medford y Ramón Maradiaga son tres directores técnicos que están muy interesados en ser el próximo estratega de Nicaragua cuando culmine el ciclo del Fantasma. Todos ellos enviaron su currículum a la Fenifut para que sean valorados”, explicó una fuente a La Prensa.

Paulo César Wanchope salió del Deportivo Saprissa en agosto de este año y no ha vuelto a dirigir. (Jose David Murillo/Redes Saprissa)

A la Selección de Nicaragua le resta jugar dos partidos, contra Honduras y Haití, para finalizar su participación en las Eliminatorias Concacaf sabiendo que no tiene chances de clasificar al Mundial 2026. Y también, que sería inminente la partida de su actual entrenador, el polémico Marco Antonio Figueroa.

La FENIFUT (Federación Nicaragüense de Fútbol) evaluará la situación del chileno a fin de año, pero lo más probable es que no renueve su contrato. Y según pudo conocer el medio La Prensa, ya está recibiendo hojas de vida de otros técnicos reconocidos en Centroamérica.

La Prensa destacó que Wanchope inició su carrera como entrenador en 2008 y el último equipo que dirigió fue el Saprissa. La directiva del Monstruo Morado lo cesó de su puesto en agosto de 2025. Fue el director técnico de la selección de futbol de Costa Rica entre 2014 y 2015. Como jugador forjó una carrera en clubes de la Premier League y de la Liga en España. Le anotó dos dianas a Alemania en el Mundial de 2006. Concretó 50 goles en Inglaterra en 156 desafíos.

De Medford resaltó que ha sido director técnico del León en México, Saprissa en Costa Rica, Xelajú en Guatemala, el Real España en tierras catrachas y de la selección nacional de Honduras, entre otros retos. También fue el estratega de la selección tica. Como futbolista compitió en la máxima categoría del fútbol de: México, Italia, Yugoslavia, Austria y España. Le anotó a Suecia en el Mundial de 1990, su tanto selló el triunfo de Costa Rica 2-1.