Haití vs. Nicaragua: La historia de estos partidos está en contra de Costa Rica

El pasado 10 de octubre del 2025, Haití derrotó 0-3 a Nicaragua en Managua, en el juego de ida de la eliminatoria de la Concacaf al Mundial 2026.

Un empate o una victoria de Nicaragua frente a Haití, combinado con un triunfo de Costa Rica ante Honduras en la última fecha de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, le daría a la Tricolor el pase directo a la Copa del Mundo 2026.

Es claro que la clasificación de la Sele depende completamente de que los pinoleros le hagan la “maldad” a los haitianos, como lo comentó el técnico chileno Marco Antonio Fantasma Figueroa. Sin embargo, la historia está de parte del combinado caribeño.

¿Sabe cuándo fue la última vez que Nicaragua logró sacarle puntos a la representación de Haití en un partido oficial?

Lo primero que le vamos a contar es que, en el balance histórico, Haití y Nicaragua, a nivel mayor masculino, se han enfrentado en siete oportunidades, de acuerdo con la página especializada Transfermarkt, por lo que este martes será el octavo compromiso.

Los haitianos tienen una amplia ventaja, pues desde 1989, cuando se midieron por primera vez, hasta la fecha han ganado seis de los siete juegos, incluyendo los últimos cuatro en fila, tanto por eliminatoria mundialista, eliminatorias de la Copa Oro, Liga de Naciones y la Copa Oro.

En estos enfrentamientos, Haití anotó 13 goles y Nicaragua cinco.

La única vez que Nicaragua le ganó a Haití fue el 28 de marzo del 2017, por la ronda clasificatoria a la Copa Oro, con marcador de 3-0, gracias a un triplete de Juan Barrera y bajo la dirección técnica del costarricense Henry Duarte.

Sin embargo, los haitianos no se confían de su dominio histórico, más aún ahora que Nicaragua viene de ganar 2-0 a Honduras en un gran partido.

Alejandro Salisbury, un costarricense que labora con la Selección de Haití en la parte administrativa, comentó que los jugadores haitianos tienen claro que han sido muy superiores a los nicaragüenses en los últimos partidos, pero no pueden confiarse.

“No se ha calificado al mundial. La victoria de Nicaragua ante Honduras es una alerta. Dependemos de nosotros mismos. Los jugadores, el cuerpo técnico y los administrativos sabemos que será un compromiso muy duro y será un paso más en nuestro camino al Mundial, Para sellar la clasificación debemos ganar”, enfatizó Salisbury.

