Haití vs. Nicaragua: La historia de estos partidos está en contra de Costa Rica

La Selección de Costa Rica depende de que Haití no le gane a Nicaragua para mantener vivas sus esperanzas de clasificar al Mundial 2026

Por Juan Diego Villarreal
Selección de Haití Eliminatoria mundialista de la Concacaf, Mundial 2026 17 de noviembre del 2025 Fotografía. Alejandro Salisbury
El pasado 10 de octubre del 2025, Haití derrotó 0-3 a Nicaragua en Managua, en el juego de ida de la eliminatoria de la Concacaf al Mundial 2026. (La Nación/Fotografía. Alejandro Salisbury)







