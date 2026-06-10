‘Gracias Marcel’: Vea la publicación del Herediano que preocupó a los aficionados florenses

Este fue el anuncio sobre Marcel Hernández que asustó a los heredianos.

El Club Sport Herediano jugó una broma que asustó a muchos de sus aficionados. Una publicación en redes sociales del club hizo pensar a los seguidores rojiamarillos que se quedarían sin su goleador, Marcel Hernández.

Sin embargo, el mensaje era un agradecimiento al delantero cubano por disputar la final del Torneo Clausura 2026 contra Saprissa pese a sufrir una lesión en una de sus rodillas. Además, la publicación sirvió para confirmar que el atacante ya está en condiciones de competir y realizará la pretemporada con total normalidad.

“Marcel arranca la pretemporada. Se le realizaron todos los estudios durante las vacaciones y está muy bien”, aseguró Gustavo Pérez, gerente deportivo del Herediano.

La imagen inicial de la publicación mostraba únicamente una fotografía del atacante acompañada por la frase: “¡Gracias, Marcel Hernández!”. Esto provocó una ola de reacciones entre los aficionados florenses, quienes interpretaron el mensaje como una despedida.

“Qué susto me pegaron... Jaja. Hasta sentí que se me bajó la presión”, comentó Karla Meza en Facebook.

“Gracias por el miniinfarto”, escribió David Villegas.

Por su parte, Tatiana Vílchez reaccionó con humor: “Casi me matan del susto. Los voy a demandar por asustarme”.