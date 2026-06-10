Fútbol

‘Gracias Marcel’: Vea la publicación del Herediano que preocupó a los aficionados florenses

Herediano le dio un susto a su afición con respecto a su delantero más importante, Marcel Hernández

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Por Esteban Valverde
Este fue el anuncio sobre Marcel Hernández que asustó a los heredianos.
Este fue el anuncio sobre Marcel Hernández que asustó a los heredianos. (Herediano/Herediano)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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