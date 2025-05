Figura de Guanacasteca deja el plantel ante zozobra y no pago de salarios

Starling Matarrita fue una de las figuras de Guanacasteca en la temporada 2024-2025. El futbolista acumuló 2.257 minutos y anotó tres goles durante la campaña. Aunque aún le restaban seis meses de contrato con los pamperos, decidió finiquitar su vínculo con el club.

Matarrita explicó a La Nación que, ante la situación que atraviesa la institución, prefirió dar por finalizada su relación laboral para aprovechar una oportunidad que le surgió en el fútbol de Guatemala, específicamente con el club Marquense.

La Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) sufrió la revocatoria de su licencia el pasado 16 de abril, y desde entonces el equipo no puede competir oficialmente. Además, el club mantiene una deuda salarial con sus jugadores, según los propios futbolistas, lo que genera descontento en el plantel.

“Tomé la decisión de irme porque nos adeudan salarios. Tuve que finiquitar el contrato; me salió la oportunidad de jugar en Guatemala y no lo dudé. No era una opción quedar en el limbo. Me deben un mes y 15 días”,aseguró Matarrita.

El jugador reveló que renunció a cinco meses de contrato, pero que la situación en la ADG era insostenible, sobre todo porque no contaba con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, como el alquiler.

LEA MÁS: Clubes de Unafut respaldan al Comité de Licencias tras revocatorias a Guanacasteca y Santos

“Cuando me tocó pagar el apartamento me dijeron que no tenían plata, entonces hablé con mi esposa y le dije que era mejor irnos. Yo no tenía cómo pagar un mes más y en el equipo no daban seguridad de lo que iba a pasar. Tengo tres hijos: una de 14 y dos mellizos de cinco años. No puedo jugármela”, agregó.

Matarrita señaló que siempre mantuvo comunicación con Leonardo Cova, gerente general del club, quien le manifestó que la situación financiera era crítica.

“La ADG no está bien, el camerino está muy golpeado, el presidente nunca aparece. Siempre fue Leonardo Cova quien dio la cara. Él nos dijo que la cosa estaba complicada, que esperaba sacar adelante el tema, pero no vemos avances”, explicó.

Ante este panorama, el exjugador de Santos no dudó en aceptar la propuesta del Marquense, equipo que dirige Hernán Medford.

“Sí he hablado con él, pero nunca había tenido un contacto directo. Como jugador tico siempre uno tiene el gusanito de trabajar con un entrenador como Hernán Medford, porque vea su hoja de vida... es un ganador completo”, comentó.

LEA MÁS: Conflicto al rojo vivo: estos son los argumentos de Guanacasteca, Santos y la Fedefútbol

Starling Matarrita viajará a mediados de junio para iniciar su primera experiencia como legionario, a los 34 años.

“Estoy contento, agradecido por la oportunidad que me están dando en Guatemala. Estoy con mucha ilusión, porque es la primera vez que salgo del país. Es un compromiso grande para mí“, concluyó.

Matarrita no oculta que ahora respira más tranquilo, luego de dejar atrás la incertidumbre de no tener ingresos en Guanacasteca.