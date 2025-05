Clubes de Unafut respaldan al Comité de Licencias tras revocatorias a Guanacasteca y Santos

La Unafut vivirá días de decisiones ante la revocatoria de licencia que vivieron Santos y Guanacasteca. (Prensa Unafut)

Equipos de Unafut consultados por La Nación manifestaron su apoyo al Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, luego de que en las últimas semanas ese organismo decidiera revocarles la licencia de Primera División a Guanacasteca y Santos.

Ante la posibilidad de que el torneo de la máxima categoría se juegue únicamente con 10 equipos, representantes de clubes como Pérez Zeledón, Liberia, Santa Ana y San Carlos coinciden en que, si el fútbol nacional quiere avanzar, el proceder de la FCRF es el correcto.

Un caso particular es el de Santa Ana, equipo que, pese a haber descendido deportivamente, respalda la decisión si esta conlleva beneficios para el desarrollo del fútbol costarricense.

“Nosotros estamos descendidos y vamos a competir en Segunda División, pero si estos ejercicios son por el bien del fútbol nacional y la transparencia, nos parecen muy bien. Lo importante es que se mantenga la constancia de velar por el correcto manejo financiero y administrativo de los clubes, y que no sea algo esporádico”, afirmó Johan Salas, presidente de la institución.

Por su parte, Juan Luis Artavia, jerarca de Pérez Zeledón, fue enfático en que todos los clubes conocían los reglamentos previamente, por lo que quien los incumple debe asumir las consecuencias.

“Pienso que, mientras no sea manejado por un grupo con fines políticos, está bien. Todos conocemos las reglas y los pasos a seguir, especialmente cuando hay injerencia extranjera. El fútbol debe ser transparente y claro, eso es lo importante”, recalcó.

Wálter Chévez, gerente de Liberia, no ocultó el dolor que le causa ver afectada a una institución como Guanacasteca, pero señaló que este tipo de medidas representan un avance hacia el profesionalismo.

“Esto sienta un precedente: las instituciones deben dejar de ser amateur para profesionalizarse. A veces las entidades pecamos. Yo viví un proceso de licenciamiento hace un tiempo y no es algo que se tome a la ligera. Cuando llega la profesionalización, vienen cuestionamientos. Este es un mensaje positivo”, afirmó.

Todos los dirigentes coincidieron en que se deben respetar los procesos abiertos, y manifestaron su confianza en el Comité de Licencias.

“Lo que solicita Licencias está bien, es un estándar para cumplir con lo básico y garantizar que las entidades deportivas tengan transparencia y una base sólida. Esto es clave para que el fútbol no se utilice con otros fines. No digo que ADG y Santos lo hagan, porque no lo sé, pero uno cree en el Comité y hay que respetar sus parámetros”, agregó Chévez.

Luis Carlos Chacón, presidente de San Carlos, también se refirió al tema:

“Estamos en una reestructuración accidentada que no estaba en los planes de nadie. Que esto ocurra es triste, pero abre el espacio para tener una liga con 10 equipos, un mejor modelo de competitividad y un espectáculo de mayor calidad”.