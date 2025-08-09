Fútbol

Expectativa total: Keylor Navas se lleva los focos en la previa del juego de Pumas

El arquero tico, Keylor Navas, vuelve a la acción ahora por la Liga MX en el duelo: Pumas - Necaxa

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Keylor Navas sonríe durante el entrenamiento previo al duelo contra Atlanta United en la Leagues Cup.
Keylor Navas está listo para volver a la acción, pero ahora en la Liga MX en el duelo Pumas - Necaxa. (Redes Puma/Redes Puma)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasPumasLegionarios
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.