Expectativa total: Keylor Navas se lleva los focos en la previa del juego de Pumas

Keylor Navas está listo para volver a la acción, pero ahora en la Liga MX en el duelo Pumas - Necaxa.

Pumas de México, equipo de Keylor Navas, volverá a la actividad este domingo a las 6 p. m. cuando enfrente, en su primer partido como local con Navas en el arco al Necaxa, por la Liga MX. La expectativa por el debut del nacional, en casa, es alta, al punto que Pumas lleva más de una semana anunciando: ¡La bienvenida de Keylor!.

En medios aztecas solo se habla del desempeño que pueda tener el nacional, sobre todo porque se notó muchísimo la ausencia del Halcón en el partido que Pumas perdió 3 a 1 contra el Inter Miami, por la Leagues Cup. Keylor no pudo estar en este encuentro porque vio la tarjeta roja en el partido previo contra el Atlanta United.

“Pumas con Keylor Navas: 3 victorias. Pumas sin Keylor Navas: 3 derrotas. Tal vez sea solo coincidencia, pero Universidad tiene la tranquilidad que podrá contar con el gran arquero costarricense para retomar la Liga MX”, aseguró Fox Sports en su sitio web.

El artículo se refiere a los juegos contra Querétaro, Orlando City y Atlanta United como triunfos, además de las pérdidas frente a Pachuca, Santos y Miami como derrotas.

En Ciudad Universitaria, reducto de Pumas, se espera gran afluencia de público, sobre todo porque la afición felina está muy ilusionada con el arquero costarricense.

“La afición universitaria le hará una bienvenida muy calurosa, te lo puedo garantizar. Se espera que él pueda verse más de cerca y mostrarse. En la Liga MX hace falta ver a los Pumas con un arquero como Keylor Navas, ya que la gente está complicada con el tema de los arqueros. Sin duda creo que Keylor tendrá una noche con porras muy especiales”, destacó la periodista Alejandra Benítez del diario Reforma.

Pumas, en tres juegos de Liga MX, solamente suma tres unidades, las cuales ganó precisamente en el estreno de Keylor como portero cuando triunfaron 2 a 0 contra Querétaro.

Ahora, el club universitario cuenta con la obligación de ganar y así comenzar a endulzar a una afición que está resfriada, pero ilusionada por tener a Keylor Navas.