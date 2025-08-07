Keylor Navas tiene ‘muy sorprendido’ a Adalberto Carrasquilla, ídolo de Panamá

Keylor Navas celebró con Adalberto Carrasquilla la victoria de Pumas sobre Orlando City en la Leagues Cup.

Adalberto Carrasquilla, figura de la selección de Panamá y compañero de Keylor Navas en Pumas de México, se declaró un admirador del arquero tico, pero además dijo sentirse muy sorprendido por cómo es el futbolista oriundo de Pérez Zeledón.

El volante canalero dio una entrevista a COS Panamá, donde confesó que la actitud del Halcón lo ha dejado muy interesado en consolidar una relación de amistad con el nacional.

Al consultarle sobre qué aporta un futbolista como Keylor, el canalero fue honesto:

“Mucha confianza, seguridad. Me llama la atención su predisposición al grupo, la verdad es que es un líder, no me deja de sorprender, es tremenda persona, sin duda alguna”, dijo.

El Coco, quien ha sido la gran figura de Pumas en la Leagues Cup, con tres anotaciones, explicó que él siempre vio a Keylor cuando jugaban Costa Rica y Panamá, pero ya tenerlo en el camerino del lado propio es mucho mejor.

LEA MÁS: Keylor Navas vuelve a la cancha esta fecha y en Pumas alistan un fiestón por el tico

“Siempre lo miraba como del lado contrario, pero ahora tenerlo es que sin duda es un jugadorazo en todo el sentido, porque también es una gran persona”, finalizó.

Adalberto Carrasquilla es el jugador más importante en la actualidad de Panamá, mientras que Keylor Navas es el referente por excelencia de la Selección de Costa Rica. Entre los dos se ha visto una buena química, de hecho en el juego contra Orlando City, Keylor paró un penal y Carrasquilla marcó un lanzamiento para que Pumas se dejara ese cotejo.