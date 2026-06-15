Fútbol

Estos son los cuatro partidos del Mundial para este lunes: vea horarios y canales

Desde el estreno de España hasta el partido de Irán y Nueva Zelanda donde jugará Tim Payne. Este es el menú de este lunes en el Mundial 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Lamine Yamal es la gran figura de la Selección de España que disputará el Mundial 2026.
Lamine Yamal es la gran figura de la Selección de España que disputará el Mundial 2026. (FABRICE COFFRINI/AFP)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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