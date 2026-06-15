Estos son los cuatro partidos del Mundial para este lunes: vea horarios y canales

Lamine Yamal es la gran figura de la Selección de España que disputará el Mundial 2026.

Después de un fin de semana cargado de partidos, goles y mucha fiesta en el Mundial 2026, este lunes 15 de junio habrá cuatro partidos, donde destaca el estreno de Lamine Yamal; así como la hora de jugar para el futbolista más viral de la Copa del Mundo: Tim Payne.

De nuevo, varios juegos serán en horario laboral. ¿Puede ver los partidos en el trabajo? En este artículo encontrará la respuesta para que tenga una idea clara.

Esta es la programación de este lunes en el Mundial 2026:

España vs. Cabo Verde: 10 a. m. en el Estadio de Atlanta, transmisión solo por Fox+. Más abajo podrá ver la información de cuáles cableras tienen este canal.

10 a. m. en el Estadio de Atlanta, transmisión solo por Fox+. Más abajo podrá ver la información de cuáles cableras tienen este canal. Bélgica vs. Egipto: 1 p. m. en el Estadio de Seattle y este partido solo se verá por Fox+.

1 p. m. en el Estadio de Seattle y este partido solo se verá por Fox+. Arabia Saudita vs. Uruguay: 4 p. m. en el Estadio de Miami. Este juego será transmitido por Fox, Fox+ y Canal 7.

4 p. m. en el Estadio de Miami. Este juego será transmitido por Fox, Fox+ y Canal 7. Irán vs. Nueva Zelanda: 7 p. m. en el Estadio de Los Ángeles. Este partido solo se verá por Fox+.

Para los amantes de la radio, recuerde que Teletica Radio (91.5 FM) tiene los derechos exclusivos para este Mundial.

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable?

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.