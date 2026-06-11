El Mundial 2026 tiene muchos partidos en horas laborales, ¿cómo ver los juegos desde su trabajo?

Una cantidad importante de partidos del Mundial 2026 serán en la mañana y en la tarde, posiblemente cuando usted está trabajando.

El Mundial 2026 presenta un menú de horarios variados con 104 partidos distribuidos en México, Canadá y Estados Unidos. Habrá juegos por la mañana, por la tarde y por la noche, muchos de ellos en horario laboral.

¿Qué pasa si usted quiere ver los juegos y se encuentra en su trabajo? A pesar de que la Selección de Costa Rica no es parte de la fiesta, los más futboleros posiblemente intentarán seguir la mayor cantidad de encuentros como sea.

El inicio del Mundial llevó a especialistas en derecho laboral a recomendar que las empresas establezcan con anticipación lineamientos internos para prevenir conflictos relacionados con horarios, asistencia y uso de recursos tecnológicos durante la jornada de trabajo.

De acuerdo con información de la firma BDS Asesores, aunque Costa Rica no participa en el torneo, el interés que genera la competencia podría influir en la dinámica de los centros de trabajo, especialmente en aspectos como la puntualidad, la productividad y el clima organizacional.

La firma recordó que las obligaciones laborales se mantienen vigentes durante el Mundial y que las personas trabajadoras deben cumplir con la jornada pactada y ejecutar sus funciones conforme a lo establecido en el Código de Trabajo. A la vez, los patronos conservan sus facultades de dirección, supervisión y disciplina dentro de los límites legales.

“El Mundial no suspende ni modifica las obligaciones derivadas de la relación laboral. Las personas trabajadoras mantienen el deber de cumplir con la jornada pactada y ejecutar sus funciones con diligencia de acuerdo con el artículo 71 del Código de Trabajo. Los patronos conservan sus facultades de dirección, supervisión y disciplina dentro de los límites que establece el ordenamiento jurídico”, manifestó Cristhian Monge, socio de BDS Asesores.

Pero también es probable que a quienes ejercen jefaturas los mueva la fiebre del Mundial e incentiven a sus colaboradores a que la dinámica durante este mes y un poco más sea un tanto diferente por los partidos.

En caso de que su trabajo se lo permita y su superior a cargo lo autorice, un radio podría ser la solución.

De ser así, no olvide que Teletica Radio (91.5 FM) cuenta con los derechos de transmisión para narrar el 100% de los duelos.

Si tiene el visto bueno, otra alternativa son las aplicaciones. Si no tiene televisor en la oficina, existen opciones para que siga el Mundial a través de la computadora de escritorio, el celular, la tablet o la laptop.

Recuerde que los partidos se verán por Canal 7 (32 juegos); mientras que Fox y Fox+ sí adquirieron los derechos para transmitir el 100% del Mundial.

Lo primero que debe tomar en cuenta es que Fox no dispone de una aplicación propia.

Ante esto, una de las mejores alternativas es adquirir TDMAX. En esta plataforma no solo podrá sintonizar toda la programación habitual de Fox y la totalidad de los 104 partidos del torneo sin inconvenientes, sino que también le dará la libertad de elegir la señal de Canal 7 para los 32 encuentros específicos que transmitirá dicha televisora.

Otra opción para disfrutar de la Copa del Mundo es ser cliente de Claro, ya sea en la modalidad de prepago o postpago.

Todos sus usuarios tendrán acceso a los 104 partidos directamente en sus teléfonos celulares a través de la aplicación Claro Video, la cual emitirá la señal de Fox Latinoamérica desde su sede en México.

Lo atractivo de estas dos primeras alternativas (TDMAX y Claro) es que las personas no necesitan contar con un televisor ni estar afiliadas a una compañía de cable; basta con suscribirse a la plataforma o ser cliente de la telefónica.

Por otro lado, si usted ya es usuario de televisión por cable, empresas como Tekis, Metrocom, Coopelesca y Telecable han puesto a disposición de sus suscriptores plataformas de streaming para seguir los partidos mediante la señal de Fox+, accesibles desde computadoras, tabletas o celulares.

El acceso varía según su proveedor:

Los clientes de Coopelesca deberán ingresar al sitio web NetPlus .

deberán ingresar al sitio web . Los usuarios de Metrocom tienen a su disposición CCVeo .

tienen a su disposición . Los afiliados a Telecable cuentan con la aplicación T-Play .

cuentan con la aplicación . Quienes utilicen el servicio de Teki podrán sintonizarlo a través de Teki TV.

Es fundamental recordar que, para estas últimas opciones, es un requisito indispensable ser suscriptor activo de la cablera correspondiente.

Ante cualquier consulta sobre el funcionamiento, compatibilidad o las condiciones de acceso de cada aplicación, la recomendación directa es comunicarse con su proveedor de servicios para aclarar todas las dudas y disfrutar de cada partido en la fiesta del Mundial.

Recuerde, si está en su trabajo y sus funciones lo permiten sin que afecte su desempeño laboral, consulte con su jefe inmediato si existe la posibilidad de que se pueda ver algún partido que sea de su interés.

Quizás, hasta su mismo trabajo lo sorprenda con alguna dinámica especial para estos días, en los que el planeta se pone en modo Mundial.