Fútbol

El Mundial 2026 tiene muchos partidos en horas laborales, ¿cómo ver los juegos desde su trabajo?

Si su jefatura se lo permite, estas opciones podrían servirle para que siga el Mundial 2026 sin descuidar sus funciones

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Por Fanny Tayver Marín, Silvia Ureña Corrales, y Juan Diego Villarreal
Una cantidad importante de partidos del Mundial 2026 serán en la mañana y en la tarde, posiblemente cuando usted está trabajando.
Una cantidad importante de partidos del Mundial 2026 serán en la mañana y en la tarde, posiblemente cuando usted está trabajando. (Gemini/La Nación)







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Mundial 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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