Esto necesita la Selección de Costa Rica para cerrar la fecha como líder de grupo (con una ayuda de Nicaragua)

Joel Campbell regresó a la Selección de Costa Rica para el cierre de la eliminatoria mundialista.

La Selección de Costa Rica tiene la posibilidad de ganarle a Haití y sacar ventaja contra Honduras en el criterio de un eventual desempate de cara a la última y decisiva jornada rumbo al Mundial 2026.

Si el plantel tico vence por al menos 2-0 a los haitianos conseguirá poner su diferencia de gol en cinco, pero con más goles a favor, con lo que superaría a Honduras, que también tiene diferencia de cinco. Eso sí, todo depende de que Nicaragua le eche una mano a la Tricolor y le arranque un empate a los catrachos.

Bajo esa combinación de resultados, Costa Rica podría terminar como líder luego de esta primera ronda de partidos de la crucial Fecha FIFA, ya que ambos terminarían con nueve unidades.

En este momento, Honduras es líder con ocho puntos y diferencia de +5; le sigue Costa Rica con seis puntos y +3, y en tercer lugar Haití con cinco puntos y 0 en el gol diferencia.

El tercer criterio de desempate son los goles a favor; Costa Rica acumula ocho dianas, mientras Honduras solamente cinco. Esta es otra ventaja para la Tricolor en caso de que haya empate en puntos e incluso en el gol diferencia.

De esta forma, y con esa combinación de resultados, Costa Rica conseguiría que el próximo martes en el INS Estadio sea suficiente igualar contra la H para asegurar el pase a la Copa del Mundo 2026.

Por otra parte, es importante tener claro en la previa que la Sele depende de sí para clasificar, ya que independientemente de los goles, con dos triunfos estará en el mundial, porque Honduras es rival directo en el último cotejo. Si Costa Rica suma seis puntos llegaría a 12, mientras los catrachos se quedarían en 11.

En el caso de una igualdad contra Haití, Costa Rica dependería del resultado entre Nicaragua y Honduras para seguir con aspiraciones directas al mundial, pero sí podría depender de sí para tener chance de amarrar el repechaje a la Copa del Mundo. La Tricolor lo máximo que llegaría es a 10 unidades si le gana a Honduras, cifra a la que Haití no podría llegar.

La Selección Nacional tiene un camino claro: si gana y golea a Haití el Mundial se acerca de forma importante, sin embargo si empata depende de otros resultados.

En el caso de una derrota, el plantel que dirige Miguel Herrera dependería de un milagro y combinaciones complejas que ponen a Honduras a perder contra Nicaragua, por ejemplo.

La Tricolor afronta el partido con una posibilidad única de terminar en un lugar donde no ha estado en toda la tercera fase eliminatoria: como líder del grupo.