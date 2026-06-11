Estados Unidos vs. Paraguay: ¿Dónde ver el partido que tiene en vilo a José Saturnino Cardozo?

El partido entre Estados Unidos y Paraguay en el Mundial 2026 se jugará en Los Ángeles.

Después de que la pelota haya rodado en México y en Canadá, el viernes 12 de junio en horas de la noche llega el turno de la activación del modo Mundial 2026 en el país de las barras y las estrellas.

Ahí, Estados Unidos se enfrentará contra Paraguay, a partir de las 7 p. m. (hora de Costa Rica), en un pulso que se verá por Fox+.

Y sin duda, se trata de un partido que tendrá en vilo a José Saturnino Cardozo, quien nació en territorio guaraní, y que está comentando la Copa del Mundo como un fichaje de Fox.

Pero al igual que con los otros anfitriones, antes del partido, será el tercer y último episodio de la trilogía de ceremonias de apertura, que llevan un hilo conductor.

Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla encabezan una lista llena de superestrellas que serán parte del show en Los Ángeles.

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable?

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.