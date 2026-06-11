Fox ficha a José Saturnino Cardozo para el Mundial 2026 y se estrena en partido México vs. Sudáfrica

Fox transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 y el personal de Fox Costa Rica se combina con los colaboradores de Fox Corporation de otros países para una cobertura tan gigantesca.

Pero esta corporación de la televisión también fichó varios refuerzos y uno de ellos es José Saturnino Cardozo.

El técnico del Municipal Liberia en principio había descartado las ofertas que tenía con varios canales de México y Estados Unidos. Sin embargo, surgió esta oportunidad que le permite combinar sus funciones con su equipo y ser uno de los comentaristas de Fox en el Mundial 2026.

Liberia empezó pretemporada el miércoles 10 de junio y el técnico estará viajando a San José cuando le toque participar en las transmisiones.

Cuando comenzó la transmisión de la ceremonia inaugural, en el set de Fox en Tibás aparecieron los mexicanos Andy Guillaumín y Ramón Cáceres; el paraguayo José Saturnino Cardozo y los costarricenses Kristian Mora y José Alberto Montenegro.

Mientras que para la transmisión del partido inaugural entre México y Sudáfrica, las voces escogidas son Raúl Orvañanos, Alberto García Aspe y José Saturnino Cardozo

“Transmisión regional, toda Centroamérica conectada. Síguelo por Fox”, apuntó Fox Costa Rica en sus redes sociales.

Para otros partidos está previsto que sean con narración y comentarios de costarricenses, recordando que otro de los fichajes que hizo Fox por este Mundial fue el relator de Columbia, Marvin Centeno.