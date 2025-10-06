‘Espía’ de Reinaldo Rueda explica por qué llamaron en la Selección de Costa Rica a Kendall Waston y Celso Borges

Su experiencia en el fútbol de Costa Rica no solo le ha dado regularidad y madurez, sino también la oportunidad de ser convocado a la Selección de Honduras para el decisivo compromiso de la eliminatoria de la Concacaf ante Costa Rica, el próximo jueves 9 de octubre, en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Getsel Montes Escobar, defensor del bicampeón Club Sport Herediano, es considerado uno de los hombres de confianza del técnico colombiano Reinaldo Rueda, quien buscará con el cuadro hondureño sumar una victoria ante la Tricolor y acercarse a la Copa del Mundo de 2026.

Luego de su participación en la Copa Oro y en el arranque de la cuadrangular final de la Concacaf, Getsel se consolidó en la bicolor y ahora busca afianzarse en el grupo que pelea por un boleto al Mundial.

“Va a ser un partido muy difícil. Es una buena Selección, complicada. Tengo compañeros ahí, sé cómo entrenan, sé cómo juegan. Es un clásico, pero para nosotros será importante sacar los tres puntos. Estamos motivados y esperando que llegue la hora”, comentó Montes tras la conferencia de prensa ofrecida a medios hondureños.

La prensa catracha no dejó pasar la oportunidad de consultarle sobre la inclusión de Kendall Waston y Celso Borges en la Selección de Costa Rica, así como sobre un posible duelo aéreo con el zaguero morado, al ser ambos jugadores espigados que superan los 1,90 metros de estatura.

“Kendall es un gran jugador; me ha tocado enfrentarlo varias veces. Celso también es un futbolista muy bueno. Siento que a Costa Rica le hacía falta un poco de experiencia. Nosotros debemos enfocarnos en lo nuestro para sumar los tres puntos, que son muy importantes para nosotras aspiraciones”, enfatizó Montes.

Getsel Montes es uno de los jugadores con mayor regularidad en el Herediano, donde ya cuenta con dos títulos nacionales (Pérez Zeledón)

Al ser consultado sobre si Honduras es favorita por liderar el Grupo C y jugar en casa ante los ticos, el zaguero florense prefirió restarle importancia al tema y destacó que lo fundamental será el desempeño en la cancha.

“No hay ninguna Selección favorita. Tenemos que entregarlo todo y luchar cada pelota. Es un clásico, va a ser un partido muy bonito, de garra y de ganas. Debemos dejarlo todo y no dar ventajas. Esperamos que la afición nos apoye porque será un juego trascendental”, señaló el defensor hondureño.

Actualmente, Honduras lidera el Grupo C con 4 puntos, seguida por Haití y Costa Rica con 2, y Nicaragua con 1. Los catrachos recibirán a Costa Rica el próximo jueves y el lunes 13 de octubre se medirán ante Haití, en dos partidos claves para sus aspiraciones mundialistas.