Equipo expulsado de Primera Dvisión administra estadio público sin convenio

Uno de los clubes a los que la Federación Costarricense de Fútbol revocó la licencia profesional mantiene el control de un estadio propiedad de dos entidades públicas

Por Esteban Valverde
Estadio Chorotega
El estadio Chorotega de Nicoya en la actualidad es utilizado por Chorotega del fútbol femenino, pero la ADG continúa utilizando las oficinas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Esteban Valverde

