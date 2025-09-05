Puro Deporte

Alto personero de Fedefútbol denuncia intento de soborno y amenazas de ‘intermediario del grupo mexicano’ en caso de Guanacasteca

El secretario general de la Fedefútbol suministró a las autoridades pruebas de un presunto intento de soborno y las amenazas para detener el caso de la ADG

Por Esteban Valverde
Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol, atiende a la prensa en esta imagen de archivo. El funcionario denunció amenazas y un intento de soborno a propósito del caso de Guanacasteca. (Jose Cordero)







