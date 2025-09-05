Fútbol

Depósitos por $675.866 y una prestamista mexicana: los detalles por los que la Fedefútbol retiró licencia de Guanacasteca

‘La Nación’ tuvo acceso a los detalles financieros de la investigación de la Fedefútbol que provocaron el retiro de la licencia de la ADG

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Estadio Chorotega
Guanacasteca perdió su licencia por inconsistencias administrativas y financieras. Esto fue detectado por el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GuanacastecaADGFedefútbolComité de Licencias
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.