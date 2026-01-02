En Herediano cuentan su verdad por el traspaso de Kenneth Vargas a Alajuelense

Kenneth Vargas fue uno de los hombres regulares de la Selección de Costa Rica en 2025. Aquí, durante el anuncio de la nueva indumentaria de Adidas en noviembre pasado.

Una de las novelas del mercado de fichajes fue el paso de Kenneth Vargas de Herediano a Alajuelense. Pese a que la negociación no fue directa entre ambos equipos, lo cierto es que Vargas pasó de vestir la camiseta rojiamarilla en el segundo semestre de 2025 a ser nuevo futbolista manudo para el inicio de 2026.

Ante esto, en el Team revelaron lo que pasó internamente para que el seleccionado nacional dejara sus filas y terminara en uno de sus principales rivales.

Gustavo Pérez, gerente deportivo florense, confesó que todo fue una situación normal, en la que el mercado se abrió y da para que se den este tipo de negociaciones.

“Lo que pasa es que se dio una situación deportiva-administrativa. Kenneth fue vendido a Escocia; cuando nos dimos cuenta de que tenía una situación por allá, lo trajimos con las puertas abiertas. Él vino por una negociación que tuvimos beneficiosa para todos. Ahora, nosotros nos manejamos con presupuestos y se nos salió”, dijo Pérez.

El rojiamarillo confesó que el Team sí hizo un esfuerzo por retenerlo, pero cuando la puja pasó el límite que ellos pusieron, prefirieron hacerse a un lado.

En otras palabras, el contrato de Vargas con el Herediano era solo por el Apertura 2025, y cualquier equipo que quisiera sus servicios a partir de enero tenía que negociar con los escoceses. Ahí es donde Alajuelense planteó condiciones más atractivas.

“No podíamos optar por extender el préstamo si había que asumir más de lo que teníamos pensado. Se hizo una oferta, pero Alajuelense ofertó más y nosotros no”, acotó.

Gustavo Pérez descartó que con el extremo se diera alguna situación que complicara su estancia en la institución; de hecho, resaltó que cuando Vargas no fue tomado en cuenta para jugar fue por decisión técnica.

“Herediano es una plantilla competitiva y fueron decisiones técnicas. El muchacho siempre tuvo disposición, nunca tuvo problemas, trabajó, pero se dieron decisiones técnicas y listo”, pronunció.

Por último, Gustavo Pérez aprovechó para destacar la buena labor que hizo toda la parte administrativa de Herediano en el manejo de la negociación de Randall Leal, futbolista que recién acaba de ser anunciado como refuerzo.

Leal estaba en la MLS, pero su vínculo terminó y, aunque se le relacionó con Saprissa, al final terminó en Herediano.

“Hubo paciencia, capacidad de negociación y un manejo importante. Entonces creo que esa capacidad de convencimiento y de mostrar el proyecto termina de inclinar la balanza a nuestro favor”, evaluó.

Antes de que la Liga se apoderara del último torneo, Herediano fue bicampeón de Costa Rica y ahora busca recuperar el protagonismo perdido en el anterior semestre.