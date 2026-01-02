Cartaginés anuncia una salida más en un día muy movido para los brumosos

Everardo Rubio era un hombre importante en la zaga de Cartaginés.

Cartaginés dio a conocer una salida más este viernes 2 de enero. Luego de que Marco Ureña dejara la institución, ahora fue Everardo Rubio quien deja de vestir los colores blanquiazules.

Rubio había llegado al plantel de la Vieja Metrópoli a mediados del 2025 en condición de préstamo de parte del Herediano por un año, sin embargo el préstamo se acortó.

Aunque Herediano no lo ha confirmado, el entrenador José Giacone tenía interés en integrar al zaguero mexicano a su plantel.

Por otra parte, los brumosos también anunciaron el finiquito del futbolista William Quirós, por lo que la ficha ya deja de pertenecer al Cartaginés.

Quiró jugó el último campeonato en condición de préstamo en Guadalupe FC.