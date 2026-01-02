Marco Ureña dejó Cartaginés y minutos después encontró nuevo equipo

Marco Ureña deja el Cartaginés y todos los caminos lo llevan a Sporting.

Marco Ureña sorprendió este viernes 2 de enero con su salida del Cartaginés, sin embargo minutos después trascendió que el jugador ya tiene nuevo equipo en la Primera División: se trata de Sporting FC, con quien solo debe formalizar el acuerdo que existe.

Ureña fue una solicitud directa del nuevo entrenador del cuadro albinegro, Andrés Carevic, quien de hecho le dio mucha confianza en el plantel brumoso, donde el argentino también fue su DT.

El delantero, mundialista de 2014 y 2018 con la Selección Nacional, sumará su tercer club en el torneo tico, ya que en el pasado estuvo en Alajuelense y Cartaginés.

Ureña fue determinante en la última Copa Centroamericana, donde marcó seis goles en ocho juegos. El cuadro brumoso consiguió su pase a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf gracias a ganar el repechaje contra el Motagua de Honduras

En Sporting, Andrés Carevic está llevando a jugadores que tuvo en el pasado en Alajuelense, como Alex López y Ureña. Además, otros con los que trabajó ya estaban en la institución como Giancarlo González, Ian Lawrence y Leonel Moreira.

Sporting comenzará el certamen en la lucha por el no descenso; el cuadro albinegro tiene 16 unidades en la octava posición, mientras que en el décima está San Carlos con 13 puntos.