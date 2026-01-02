Fútbol

Marco Ureña dejó Cartaginés y minutos después encontró nuevo equipo

Marco Ureña continuará en la Primera División luego de su salida del Cartaginés

Por Esteban Valverde
28/09/2023 Estadio Fello Meza, Cartago. El lub Sport Cartaginés recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en partido de la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de CONCACAF. Marco Ureña está regresando poco a poco, y en este partido tuvo algunos minutos en el cierre.
Marco Ureña deja el Cartaginés y todos los caminos lo llevan a Sporting. (Rafael Pacheco Granados)







Marco UreñaSportingCartaginés
