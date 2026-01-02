Cartaginés anuncia la salida de una de sus piezas claves en ofensiva

Marco Ureña era uno de los hombres de referencia en la ofensiva de Cartaginés.

Cartaginés dio a conocer por medio de un comunicado de prensa la salida de uno de sus hombres claves en ofensiva: Marco Ureña.

El delantero fue una de las figuras de los brumosos al jugar 18 partidos del torneo local y marcar dos dianas, mientras que tuvo ocho participaciones en la Copa Centroamericana y seis goles.

Ureña, a sus 35 años, replantea su futuro deportivo, luego de que llegara a los blanquiazules para la temporada 2022 - 2023.

El exrojinegro era uno de los hombres de confianza del entrenador argentino, Andrés Carevic, quien ya dejó el cuadro de la Vieja Metrópoli, para convertirse en la nueva cabeza de Sporting FC.

Marco Ureña fue mundialista con la Selección de Costa Rica en Brasil 2014 y Rusia 2018. En su primera Copa del Mundo logró marcar una diana en el duelo que la Tricolor venció al combinado de Uruguay 3 a 1.