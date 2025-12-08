Marco Ureña no se anda con rodeos y manda un durísimo mensaje a la Selección de Costa Rica

Marco Ureña fue figura de la Selección de Costa Rica en los procesos 2014 y 2018. De hecho, consiguió marcar en el Mundial de 2014 contra Uruguay, mientras que en 2018 fue el delantero titular.

El hoy jugador del Cartaginés habla con propiedad de la Selección Nacional y fue enfático en su mensaje luego de que Costa Rica no pudiera clasificar a la Copa del Mundo de 2026.

“Creo que cada quien tiene lo que merece. Hemos hecho, con mucho mérito, que esto sucediera. No hablo solo de lo futbolístico, porque hasta ustedes tienen su parte (prensa)...”, dijo luego del duelo entre los brumosos y el Municipal Liberia.

Ureña justificó su respuesta con una explicación muy dura sobre la forma en que se manejó el cambio generacional tras 2022.

Para el delantero, Costa Rica desvió sus prioridades y pensó que tenía la calidad de jugadores para hacer un cambio sin necesidad de quienes ya habían dado resultados (las generaciones 2014, 2018 y 2022).

“Se hizo un cambio de generación que no sé quién lo vendió, porque no somos potencia mundial y ellos lo hacen porque tienen abundancia. Pero nuestro propósito es ir al Mundial. Siento que nos desubicamos y dimos responsabilidad a jóvenes que no tienen procesos. Yo sí tuve esas experiencias y llegué a la Mayor con ese respaldo, y es diferente para uno afrontar la Selección con eso”, recalcó.

Marco Ureña integró las selecciones nacionales menores. El delantero estuvo en la Copa del Mundo Sub-20 de Egipto 2009, donde Costa Rica llegó a las semifinales y consiguió un histórico cuarto lugar.