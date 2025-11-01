El Pumas de Keylor Navas vive momento crítico en la Liga MX: una estrella se le fue y su afición le alista un reclamo

Keylor Navas posa con sus compañeros previo al juego que disputó Pumas contra Chivas por la Liga MX.

Pumas, equipo de Keylor Navas, vive momentos muy difíciles en la Liga MX. El cuadro del arquero nacional sufrió una baja sensible e inesperada este viernes 31 de octubre, cuando se anunció que el volante galés que militó en el Arsenal de Inglaterra, Aaron Ramsey, decidió finiquitar su contrato de manera sorpresiva, esto agravó la dañada imagen que tiene el club por su pobre rendimiento deportivo.

Pumas apenas tiene 15 puntos y está fuera de zona de clasificación. Este domingo a las 12 mediodía, el plantel felino se las verá contra Tijuana en un partido en el que medios mexicanos informaron que la afición tiene listo un reclamo directo a la planilla, esto para reclamar la falta de resultados.

El cuadro de Navas acumula siete encuentros sin conocer la victoria en la liga de México, situación que ha provocado que se ponga en cuestionamiento la continuidad del entrenador, Efraín Juárez, quien estaría en evaluación al final la participación del cuadro en el campeonato azteca.

“Fuentes confirmaron a MedioTiempo que el grupo de animación conocido como la Rebel, así como buena parte de la afición universitaria, apunta a hacerle saber tanto a la directiva, cuerpo técnico y jugadores que no están conformes con la situación deportiva en la que se encuentran los felinos", dio a conocer el medio digital MedioTiempo.com.

Ante esto, el partido que tendrá Pumas es de vital trascendencia para el equipo, no solo para mantener alguna esperanza de colarse en las finales del certamen azteca, sino para calmar los ánimos entre sus seguidores.

Por su parte, Keylor aunque ha hecho buenos partidos en las recientes presentaciones, de igual forma ha visto cómo grupalmente los objetivos se han alejado. El tico llegó a Pumas con la convicción de pelear por ‘cosas importantes’, algo que en Newell’s de Argentina no estaba consiguiendo.

En el primer semestre del año el Halcón tampoco logró acceder a las fases finales del fútbol de Argentina, situación que también parece compleja para el arquero tico que ahora podría quedarse en la fase regular de la Liga MX. A Pumas luego del partido con Tijuana le restará un duelo frente a Cruz Azul en la última jornada.

Para acceder a la ronda de enfrentamientos directos, Pumas deberá ganar y esperar un tropiezo de Santos, Atlético San Luis, Necaxa y Atlas, todos estos están por encima del club en el que juega Keylor Navas.