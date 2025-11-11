El Pumas de Keylor Navas recibe durísima noticia

José Juan Macías (primero a la derecha de pie) fue el futbolista que sufrió la dura lesión.

Keylor Navas y los Pumas de México recibieron una dura noticia este lunes 10 de noviembre, cuando se confirmó una grave lesión en la planilla. Se trata del delantero José Juan Macías, quien en el partido contra Cruz Azul sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior, además de una ruptura del ligamento colateral medial y del menisco medial.

Ante esto, Macías estará fuera de los terrenos de juego por aproximadamente nueve meses, así lo confirmó el propio plantel universitario mediante un comunicado de prensa.

“El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y se estima que el tiempo de recuperación será de nueve meses, conforme a su evolución”, se lee en el comunicado.

José Juan Macías sufrió una dura entrada cuando disputaba un balón. El atacante peleaba por la posesión cuando un futbolista de Cruz Azul cayó con todo el peso sobre su pierna izquierda. De inmediato, el jugador quedó tendido en el césped y pidió atención médica con evidentes gestos de dolor.

El futbolista no pudo continuar en el terreno de juego ni salir por sus propios medios, lo que de inmediato hizo temer una lesión grave.

Las palabras de aliento para el artillero llegaron por parte de su entrenador, Efraín Juárez, quien le dedicó un mensaje en redes sociales:

“Tu cuerpo sanará, tu corazón sanará, tu mente también lo hará, la felicidad volverá para que sigas brillando. Estamos contigo, JJ”, publicó Juárez.

Ahora, Pumas deberá buscar alternativas en ofensiva, ya que Guillermo Martínez, delantero titular, también se encuentra lesionado. Ante esta situación, Juárez tendrá que improvisar, tal como lo hizo el fin de semana al colocar al extremo Allan Medina como delantero centro.

Pumas volverá a la acción tras la pausa por las fechas eliminatorias, cuando enfrente a Pachuca por el repechaje rumbo a la liguilla del torneo mexicano.