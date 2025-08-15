El presidente de la Liga de Ascenso cuenta por qué se reunió con los mexicanos castigados por intento de amaño

Sergio Hidalgo, presidente de la Liga de Ascenso, habló con La Nación sobre lo que dijo Enrique Valencia, entrenador mexicano sancionado en Costa Rica por tentativa de amaño en Turrialba. Valencia, en una entrevista con TUDN, hizo saber que se reunió con el jerarca del Ascenso para decirle que ellos eran la única salvación del plantel turrialbeño.

Hidalgo relató que él solo vio dos veces a Ernesto de la Torre y Enrique Valencia, ambos representantes de la empresa Futbol International Management, con la cual firmó un convenio deportivo el Municipal Turrialba.

Tanto de la Torre como Valencia fueron sancionados por la Comisión Disciplinaria de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), por una tentativa de amaño realizada según determinó una investigación de la Oficialía de Integridad de FIFA en Costa Rica, por un partido de febrero pasado. La Nación destapó el caso en exclusiva en aquel momento.

En la investigación se dio por comprobado que tanto de la Torre como Valencia y el presidente del club, el costarricense Rolando Pereira, hicieron una reunión y citaron 10 jugadores para ofrecerles $300 por perder por un marcador específico ante Cariari.

Ante lo dicho por Valencia en TUDN, en el sentido de que se habían reunido, el presidente de la Liga de Ascenso afirmó que sí conoció a ambas personas, pero todo por un trámite que ellos querían hacer para habilitar a Valencia como estratega.

“En su momento vinieron estas dos personas a consultar sobre el procedimiento para sacar los permisos laborales para el nuevo entrenador. Los recibimos en nuestras oficinas y se les brindó la información que solicitaron. Eso fue todo”, contó.

Hidalgo añadió que él se los había topado antes en un juego de Aserrí contra Turrialba, en el que asistió para ver a su hijo, que juega en el cuadro aserriceño.

“Previamente en un partido donde jugaba mi hijo, con Aserrí, me los habían presentado e inclusive hasta alguien tomó alguna foto, pero fue una conversación de cortesía cuando llegaron”, finalizó.

De esta forma, sale otra versión sobre un escándalo que sacude al fútbol nacional.