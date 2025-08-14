Puro Deporte

Entrenador mexicano castigado por intento de amaño en Turrialba denuncia amenazas de muerte

El entrenador mexicano Enrique Valencia brindó una entrevista en su país luego de ser suspendido 5 años por un presunto intento de amaño en el Municipal Turrialba

Por Esteban Valverde
El 9 de febrero, el Municipal Turrialba anunció la firma del convenio deportivo con la empresa mexicana Futbol International Management.
Enrique Valencia, Rolando Pereira y Ernesto de la Torres (izq a der.) junto con Pavel Pardo, cuando se anunció la llegada del grupo extranjero como asesor del Municipal Turrialba en febrero. (Archivo/Municipal Turrialba/Archivo/Municipal Turrialba)







