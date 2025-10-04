El jugador que mandó a la banca Wálter Paté Centeno tiene la confianza del Piojo Herrera

El portero Alexandre Lezcano tiene experiencia en selecciones menores y en la selección mayor.

Era titular indiscutible con San Carlos hasta la llegada del entrenador Wálter “Paté” Centeno, quien decidió enviarlo al banquillo.

Precisamente, su regularidad lo había llevado a la Selección Nacional, donde el guardameta Alexandre Lezcano ha formado parte del proceso dirigido por el mexicano Miguel Piojo Herrera, junto a los porteros Keylor Navas y Patrick Sequeira.

No obstante, en los últimos dos compromisos ante Municipal Liberia y Sporting FC, por el Torneo de Apertura 2025, Centeno tomó la decisión de dejarlo entre los suplentes, ante la sorpresa de propios y extraños, y alineó a José David Vega.

Al ser consultado en conferencia de prensa, Wálter aseguró que se trataba de una decisión técnica y prefirió no profundizar en el tema. A Centeno, al parecer no lo convence el juego con los pies del Lezcano y prefiere a Vega.

Ante la lesión del meta Patrick Sequeira, el Piojo Herrera decidió convocar a Keylor Navas y Esteban Alvarado, manteniendo su confianza en Lezcano, quien fue el único guardameta que participó en el microciclo durante la semana.

La suplencia de Lezcano y su llamado al conjunto patrio también generaron debate, pues, al no estar jugando, algunos consideraron que quizás era prioritario convocar a un portero con mayor ritmo en el campeonato.

La Selección Nacional enfrentará a Honduras el 9 de octubre en San Pedro Sula y el 13 a Nicaragua, en el Estadio Nacional. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Nombres como los de Dany Carvajal, del Herediano; Leonel Moreira, del Sporting FC; Kevin Briceño, del Cartaginés; e incluso Bryan Segura, del Pérez Zeledón, todos porteros de experiencia, salieron a relucir, al igual que Esteban Alvarado, quien finalmente fue convocado tras la lesión de Sequeira.

Sin embargo, Herrera, quien llevó a Alexandre Lezcano a la Copa Oro y es uno de los porteros jóvenes con proyección lo mantiene en el combinado patrio.