Fútbol

El feliz entrenamiento de Brasil antes del Mundial: cumpleaños de Ancelotti y visita de Spike Lee

A tres días de su debut en el Mundial ante Marruecos, Brasil vivió una jornada distinta marcada por el festejo de Carlos Ancelotti y la visita de Spike Lee

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Por AFP
El director y productor ejecutivo estadounidense Spike Lee llega para asistir a una sesión de entrenamiento previa al partido de fútbol de la fase de grupos C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos
El cineasta Spike Lee llega para asistir a la sesión de entrenamiento de Brasil, que debutará el sábado ante Marruecos en el Mundial 2026. (MAURO PIMENTEL/AFP)







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