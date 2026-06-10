El feliz entrenamiento de Brasil antes del Mundial: cumpleaños de Ancelotti y visita de Spike Lee

El cineasta Spike Lee llega para asistir a la sesión de entrenamiento de Brasil, que debutará el sábado ante Marruecos en el Mundial 2026.

Todavía sin la presencia del lesionado Neymar, la selección de Brasil tuvo un entrenamiento feliz este miércoles en Estados Unidos, donde celebró el cumpleaños 67 de Carlo Ancelotti y la visita del consagrado director de cine Spike Lee.

A tres días de su debut en el Mundial de Norteamérica 2026, contra Marruecos el sábado, la “Canarinha” tuvo un comienzo de práctica distendido en el centro de entrenamiento de Columbia Park en Morristown, Nueva Jersey.

Todos los jugadores, con excepción de Neymar, que aún no trabaja en campo, hicieron un pasillo para celebrar el cumpleaños del entrenador italiano, nacido el 10 de junio de 1959.

Carletto atravesó el corredor trotando y sonriendo mientras sus dirigidos lo golpeaban suavemente en la espalda en conmemoración de su natalicio, constató un periodista de la AFP.

Luego la práctica, abierta durante casi veinte minutos a la prensa, comenzó formalmente con labores de balón.

La tranquilidad tuvo una breve interrupción en el área de prensa con el ingreso inesperado de Spike Lee, el reconocido director de cine y guionista estadounidense.

Vestido con la camiseta y una gorra de Brasil, Spike Lee observó el entrenamiento desde una grada acondicionada para un grupo de invitados especiales de los patrocinadores de los pentacampeones del mundo.

“Quiero que Brasil gane”, aseguró a periodistas.

El ganador del Óscar al Mejor Guion Adaptado en 2019, por la película “El infiltrado del KKKlan”, aseguró que Neymar “es su hombre”.

“Estoy aquí solo por el entrenamiento, ¡tengo un juego que ver esta noche!”, dijo entre risas Spike Lee, de 69 años, un reconocido hincha de los New York Knicks, que este miércoles jugarán el cuarto partido de las Finales de la NBA ante los San Antonio Spurs.

Neymar, por su parte, volvió a ausentarse de la práctica debido a que se encuentra en la recta final de la recuperación de su lesión muscular en la pantorrilla derecha, sufrida en mayo.

Se da por descontado que el goleador histórico del Scratch (79 goles) se ausentará del estreno contra los marroquíes, en East Rutherford, Nueva Jersey, pero se espera que esté apto para el segundo juego de Brasil en el Grupo C, frente a Haití el 19 de junio.