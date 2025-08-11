Fútbol

El ‘efecto Jafet Soto’ que produce una metamorfosis en el Herediano

Jugadores del Herediano explicaron la fórmula que aplica Jafet Soto cuando asume el banquillo y que le dio resultados ante Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal y Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs Herediano
Marcel Hernández celebra su gol ante Alajuelense, pero su gesto de llevarse la mano a la oreja molestó a Celso Borges. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoJafet SotoHaxzel QuirósSergio RodríguezAlajuelenseTorneo Apertura 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.