Anthony Walker dejó atrás las críticas para ser el salvador del Herediano ante Alajuelense

Anthony Walker fue una muralla para la ofensiva de Alajuelense que no pudo doblegarlo.

De las críticas y reproches por su actuación ante el Diriangén de Nicaragua, en la Copa Centroamericana, el guardameta Anthony Walker pasó a recibir elogios y aplausos en el duelo que el Herediano derrotó 0-1 Alajuelense, en el estadio Alejandro Morera Soto.

En la humillante derrota frente a los pinoleros por 4-2, Walker fue señalado por rechazar dos balones en corto que provocaron anotaciones de los locales, lo que dejó en evidencia fallas en sus intervenciones.

Walker había regresado de emergencia a las filas del Team tras las lesiones de los guardametas Dany Carvajal y Aarón Cruz. El espigado portero estaba a préstamo en el Sporting FC.

No obstante, ante la Liga todo fue diferente: Walker se mostró seguro y ahogó el grito de gol de los aficionados rojinegros. Fue una muralla ante los intentos del delantero español Alberto Toril, a quien le repelió dos remates de cabeza y le negó la anotación, al igual que en la primera parte, cuando realizó un providencial achique.

“Le doy gracias a Dios. El fútbol es así y hoy tuvimos una revancha de lo que pasó en Nicaragua. Nos dolió mucho la derrota y era importante sacar un buen resultado. Agradezco el apoyo a mi familia y a mi novia, quienes siempre me respaldan”, manifestó Walker en la transmisión de FUTV.

El arquero también agradeció al técnico Jafet Soto por su respaldo y al extécnico del Team, Pablo Salazar, quien lo apoyó tanto en su salida a préstamo como en su regreso, tras las lesiones de sus compañeros en la portería.

“Así son los planes de Dios. Debemos estar preparados para cuando el equipo nos necesite. No puedo decir cuál fue la mejor intervención, pero sí que, gracias a Dios, pude detenerlas todas”, agregó Walker.

El técnico del Herediano, Jafet Soto, indicó sobre Anthony Waker que: “Es un arquero que tiene actitud, No Había jugado un solo minuto oficial, venía sin ritmo de competencia. Es un gran profesional y veo un portero que ama este equipo y tiene ese sentido de pertenencia”.