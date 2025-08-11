Fútbol

Jafet Soto se quita una increíble racha negativa en el Morera Soto y sigue siendo un dolor de cabeza para Alajuelense

El técnico Jafet Soto destacó la mística de los jugadores del Herediano y el deseo de ganar

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
La Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Club Sport Herediano, tercera jornada del Apertura 2025
Jafet Soto salió eufórico tras vencer 0-1 a Alajuelense, en el estadio Alejandro Morera Soto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
jafet SotoHeredianoAlajuelenseTorneo Apertura 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.