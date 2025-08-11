Jafet Soto se quita una increíble racha negativa en el Morera Soto y sigue siendo un dolor de cabeza para Alajuelense

Salió levantando las manos, mirando al cielo y festejando el triunfo del Herediano 0-1 ante Alajuelense, en el estadio Alejandro Morera Soto, en su efímero regreso al banquillo de su amado equipo.

Y es que Jafet Soto Molina, entrenador del Herediano, nunca había ganado en sus anteriores 14 visitas al estadio Morera Soto, según las estadísticas del periodista y estadígrafo Luis Quirós.

“No era algo que tenía en mi cabeza. He venido acá en diferentes momentos y he perdido por distintas circunstancias: por una mano, por un fuera de lugar… aunque no les guste que se los recuerde, es la realidad. A mí ganar me interesa, pero más la medallita, levantar el trofeo, eso es lo que me importa. Y si no ganaba aquí, no me interesa”, recalcó Soto.

Jafet resaltó la actitud de sus jugadores, quienes venían de una derrota en casa 2-3 ante el Puntarenas FC y de la humillante caída 4-2 frente al Diriangén de Nicaragua por la Copa Centroamericana.

“¿Un triunfo es ponerse una medalla? No para mí. Triunfo es levantarse como nos levantamos hoy, después de la semana que tuvimos. Eso, para mí, es un triunfo, un trofeo. Solo puedo felicitar a mis jugadores por la calidad, la actitud, el esfuerzo y la personalidad de jugar acá“, explicó Soto.

En la conferencia de prensa, Jafet también se refirió al arbitraje de Benjamín Pineda y afirmó que fue exagerado el tiempo de reposición en el compromiso.

“Felicito a mis jugadores por aguantar 15 minutos de reposición y siete tarjetas amarillas. La verdad, es raro, increíble… lo que pasa es que ahora tenemos el ‘sala cuartazo’ (sentencia que anuló la Ley Mordaza que impedía criticar árbitros). Me parece que las pelotas divididas las pitaban a favor de ellos y, la verdad, estoy preocupado”, indicó Soto.

El estratega florense enfatizó que, pese a todas las situaciones en la cancha, aunque hubiesen jugado 20 minutos más, Alajuelense no habría podido empatar.

“Nosotros tenemos sangre, somos los bicampeones; por algo ganamos dos trofeos seguidos y no podemos olvidar esa sangre, esa actitud, esa motivación del porqué estamos acá. Todos dependemos de todos. La esencia de este equipo es la lucha, la fuerza; es nuestra mística, y lo tenemos que demostrar con acciones”, declaró Soto.