El delantero de Saprissa que abandonó el fútbol para seguir una vida como empresario (y le va muy bien)

Jorge Alejandro “Tanque” Castro saltó al fútbol nacional en 2009, cuando aquella exitosa generación que ganó el cuarto lugar del Mundial Juvenil de Egipto tomó el protagonismo en el deporte rey, ya que consiguió meterse entre los mejores del planeta.

Un delantero fuerte, potente, con buen juego aéreo y fútbol físico, de esos que se sienten cómodos chocando, empezó a ser considerado como pieza importante para su club en ese momento: Saprissa; y también para la Selección.

Trece años después, el “Tanque” se alejó del fútbol en silencio y sin hacer mucho escándalo. Tras militar en Futbol Consultants (Liga de Ascenso), prefirió hacerse a un lado, ya que su vida lo había llevado a convertirse en un emprendedor, con la puerta abierta hacia ser empresario.

Con una compañía alimentaria consolidada, MAT Services; además de una incursión en el mundo de la joyería con dos sucursales de su propiedad y el inicio de una línea de distribución avícola, el atacante se dio cuenta de que su futuro no estaba en el terreno de juego.

Jorge Alejandro Castro, exjugador del Saprissa, ya se dedica 100% a sus negocios. (Cortesía/Cortesía)

“Realmente lo del fútbol fue una base importante para cuando entendí que en el mundo todo se trabaja. Cuando uno es futbolista, uno piensa que las puertas se abren solas, pero a la hora de entrar en el mundo corporativo, uno entiende que hay que trabajar demasiado”, reconoció.

MAT Services es una compañía que se dedica a administrar centros alimentarios industriales, sobre todo en empresas o zonas francas. De hecho, en este momento Alejandro y su equipo tienen a cargo el comedor de la compañía HP.

“Soy un pulseador, pero estoy en proceso de ser empresario. Desde el 2017 a la fecha hemos trabajado durísimo, pero MAT Services ya ha logrado cosas muy interesantes. Pasamos de la cocina de la casa a una cocina industrial que alimenta a 1,500 personas”, describió.

El día de Castro comienza muy temprano, cuando hace control de materias primas, además de atender todo el funcionamiento interno del comedor. Ahora, a las 6 a. m., ya siente que su día se atrasa si no está fuera de casa comenzando labores.

“Mi agenda no me daba para el fútbol, por más que yo quería cumplir. Pero ya mi día no me daba para el negocio y el fútbol. Yo siempre voy a proteger mi patrimonio y a mi familia con mi negocio; el fútbol es sumamente inestable”, expresó.

Abonado al negocio de comida, Alejandro y su esposa, Estefanía Castro, quien es su socia, también entraron en el mundo de la joyería al abrir dos tiendas en Heredia.

“Se llama Belum 925, por amistad, pues se dio la oportunidad de abrir en Paseo de Las Flores y Oxígeno. Los alimentos son algo del día a día, una necesidad básica, es el negocio que yo llamo como nuestro caballo de batalla. A nosotros, en Belum, nos llevan, es un negocio de temporadas: Día de la Madre, 14 de Febrero, Navidad, entonces tenemos que saber manejarlo muy bien”, acotó.

Por un tiempo, Castro logró llevar de la mano sus negocios con su andadura deportiva, pero ya el tiempo no le alcanzaba.

De hecho, recientemente fue contactado por Pérez Zeledón, pero prefirió no tomar la oportunidad de volver a la Primera División.

“Yo no soy millonario, pero vivo bien, gracias a Dios. Soy un buen vendedor, tengo buen poder de colocación, los contactos, la conexión, sé cómo aumentar el ticket, y Estefanía es la que administra”, describió.

El nuevo integrante de la familia empresarial es una pequeña línea de distribución de productos como huevos o carne de pollo.

El entrenador, Hernán Medford, fue cliente de Alejandro y su esposa, Estefanía, en su joyería. (Cortesía/Cortesía)

“Esta fue una oportunidad que se presentó con una familia de La Alegría de Siquirres, a quienes nosotros estamos felices de darles una mano para que su producto pueda llegar a San José”, dio a conocer.

En 2025, Jorge Alejandro está 100% dedicado a sus marcas y ni siquiera se acuerda de su relación con el fútbol, a quien cuidó por más de una década. Hoy, decidió dejarla en el pasado porque entendió que, si quería asegurarse un futuro para él y los suyos, dar el paso a nivel empresarial era lo ideal.

“Esta línea de distribución es una fuente de ingreso extra, pero para el 2026 me gustaría apostar por dos comedores más. Es un negocio retador”, concluyó.